춘천시, ‘AI 당직봇’ 도입 행정 혁신 가속…4월부터 시범 운영

4~6월 AI당직봇 시범운영

하반기 전면 시행 여부 판단

단순 민원은 AI가 응대

긴급 상황은 당직자 즉시 연결



강원도 춘천시(시장 육동한)가 AI기술을 행정에 전격 도입, 행정 패러다임 전환에 박차를 가한다. 시는 야간·휴일 민원을 응대하는 'AI당직봇 시범운영'과 함께 전 공무원을 대상으로 한 AI 역량 강화 교육에 나선다.

춘천시는 오는 4월부터 'AI 당직봇' 시범 운영을 본격 실시한다. 해당 기업의 기술 검증을 위한 무상 지원 방식이다. 3월까지 보안성 검토와 민원 응대 시나리오 사전학습을 마치고 4월부터 6월까지 시범운영을 실시해 개선 사항과 도입 적합성을 종합적으로 판단할 계획이다. 시범운영 결과가 긍정적일 경우 하반기부터 전면 시행에 들어가며 당직 인력 축소 방안도 함께 검토한다.

'AI 당직봇'은 기존의 ARS(자동응답시스템)와 달리 생성형 AI 기반의 음성봇 시스템이다. 민원인이 전화를 걸면 AI가 실시간으로 문맥을 이해하고 자연스러운 대화형 응답을 제공한다. 최대 10회선의 민원을 동시에 처리해 시민들의 통화 대기시간을 줄인다.

주정차, 동물 사체 처리 등 즉시 처리 가능한 단순 민원의 경우 AI가 민원 유형을 분류해 해당 주관부서 담당자에게 자동 통보한다. 긴급 민원이나 당직자 연결 요청이 있을 경우에는 AI가 즉시 당직자에게 전화를 연결하는 방식이다.

그간 야간 당직실 민원 접수는 불법 주정차, 쓰레기 투기 등 단순 문의가 대다수였던 가운데 이를 통해 당직자는 단순·반복 민원 대응 부담을 줄이고 긴급 상황 대응과 핵심 업무에 집중할 수 있을 것으로 기대된다.

시민 입장에서도 표준화된 응대를 통해 보다 빠르고 정확한 안내를 받을 수 있다. 시는 시범운영 기간 수집된 데이터를 바탕으로 AI를 학습시켜 응대 정밀도를 지속적으로 높여갈 계획이다.

이와 함께 시는 공무원들의 AI 활용 역량 교육도 강화한다. 시는 올해 기초적인 AI 이해부터 생성형 AI 실무 활용, 데이터·보안·윤리 교육까지 포함한 맞춤형 교육을 통해 전 직원의 AI 이해도를 높이고, 현장 행정 전반에 AI 기술을 안착시킨다는 계획이다.





육동한 시장은 "AI 당직봇 도입은 야간·휴일 민원 대응의 효율성을 높이는 것을 넘어, 공무원의 AI 활용 역량을 함께 강화하는 행정 혁신의 출발점"이라며 "단순 민원은 AI가 맡고, 공무원은 재난 대응과 정책 판단에 집중할 수 있도록 교육과 제도를 함께 추진해 시민이 체감하는 AI 행정 도시 춘천을 만들어 가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

