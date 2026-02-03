"무료체험이라더니 돈 내라고?"…설 선물 건강식품 '개봉 유도' 상술 주의보

항공권 위약금 불만 '58%' 압도적
건강식품 '무료체험' 함정 조심
설 연휴를 앞두고 항공권 취소 위약금 분쟁과 택배 배송 지연, 건강식품 허위 광고 등 소비자 피해가 급증할 것으로 예상돼 당국이 주의보를 발령했다.
한국소비자원과 공정거래위원회는 설 명절 소비자 피해가 빈번한 항공권, 택배, 건강식품에 대해 소비자 피해주의보를 발령했다고 3일 밝혔다. 최근 3년간 설 연휴 전후인 1~2월에 접수된 이들 품목의 피해구제 사건은 전체의 약 16~19%를 차지할 정도로 집중되어 있다.
항공권 관련 피해 중에는 계약해제 시 발생하는 위약금 관련 불만이 58.3%로 가장 많았다. 특히 여행사를 통해 구매한 항공권은 구매 직후 취소하더라도 별도의 수수료가 부과될 수 있어 주의가 필요하다. 항공편 지연이나 수하물 파손 시에는 항공사의 귀책 사유를 증빙할 수 있는 확인서나 사진 등 증빙자료를 반드시 확보해야 배상을 받을 수 있다.
택배는 물품 파손·훼손(43.8%)과 분실(33.1%) 피해가 주를 이룬다. 피해 예방을 위해서는 운송장에 운송물의 종류, 수량, 가격을 정확히 기재해야 한다. 현행 기준상 가액을 기재하지 않으면 손해배상 한도액이 50만 원으로 제한될 수 있기 때문이다. 신선식품이 오배송으로 변질된 경우, 수령일로부터 14일 이내에 사업자에게 통지해야 배상 논의가 가능하다.
효도 선물로 인기 있는 건강식품은 주로 고령층을 대상으로 한 '무료체험' 상술이 문제다. 업체들이 무료체험분과 본품을 함께 보낸 뒤, 본품 포장을 개봉했다는 이유로 청약 철회를 거부하는 사례가 많다. 온라인 쇼핑 등 통신판매는 7일, 방문판매는 14일 이내에 법적으로 청약 철회가 가능하므로 구매 의사가 없다면 기한 내에 서면 등으로 거절 의사를 밝혀야 한다.
지금 뜨는 뉴스
공정위 관계자는 "피해가 발생하면 '소비자24'나 '1372 소비자상담센터'를 통해 상담 및 피해구제를 신청할 수 있다"며 "거래 내역서와 영수증 등 증빙서류를 평소 잘 보관하는 것이 중요하다"고 당부했다.
세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>