속초시, 경로당 98곳 ‘주방 위생’ 대폭 강화…자외선 살균기 보급

속초시, 관내 전체 경로당 98곳 주방 위생 개선 나서

고령인구 25.7% 초고령사회 대응…위생 관리 사각지대 해소

강원도 속초시가 관내 전체 경로당 98개소 주방 위생 개선을 본격화하며 초고령사회에서 어르신들의 안전한 식사 환경을 지키는 데 힘을 쏟는다.

속초시는 경로당 등 어르신 여가 복지시설의 주방 위생 환경을 개선하고 어르신들이 보다 안전하게 식사할 수 있는 환경을 조성하기 위해 자외선 살균 소독기 지원사업을 2월부터 추진한다. 지원 대상은 속초시 전체 경로당 98개소다.

속초시의 65세 이상 어르신 인구는 2만484명(2025년 12월 말 기준)으로, 전체 인구 대비 25.7%를 차지한다. 초고령사회에 진입함에 따라 경로당 등 어르신 이용시설의 안전하고 위생적인 환경 조성 중요성이 커지고 있다.

경로당은 다수 인원이 함께 식사하는 공간인 만큼 전염성 질병 예방을 위한 위생 관리가 필요하다. 특히 음식 조리에 쓰이는 칼, 도마, 행주 등 주방 기구는 일상적인 세척만으로는 위생 관리에 한계가 있어 식중독 등 위생사고 예방을 위한 보다 체계적인 관리가 요구된다.

시는 자외선 살균 소독기 지원을 통해 주방 기구를 위생적으로 관리할 수 있는 환경을 마련하고, 어르신들이 안심하고 경로당을 이용할 수 있도록 한다는 계획이다. 어르신 건강과 직결되는 사업인 만큼 상반기 중 보급을 마치도록 추진에 속도를 낼 방침이다.





이병선 속초시장은 "어르신들이 자주 이용하는 경로당 위생관리를 위해 자외선 살균 소독기를 지원해 어르신이 안전하게 경로당을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 지역 특성을 반영한 선제적인 복지 환경 개선 사업을 지속적으로 발굴·추진해 나가겠다"고 밝혔다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

