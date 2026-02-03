중기부, 中企 연구인력 채용 지원…3년간 인건비 최대 50%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년도 중소기업 연구인력지원사업 공고

중소벤처기업부가 '2026년도 중소기업 연구인력지원사업'에 참여할 중소기업을 모집한다고 3일 밝혔다.

중소기업 연구인력 지원사업은 중소기업이 필요로 하는 연구인력의 채용·파견·양성 등을 종합적으로 지원하는 사업이다.

'연구인력 채용지원 사업'은 중소기업이 전문·학·석·박사 연구인력(신진·고경력) 채용 시, 정부가 해당 연구인력 인건비의 최대 50%를 3년간 지원하는 내용이다.

올해부터는 신규 선정 인력의 60%를 비수도권에 할당하고, 수도권에서 비수도권으로 이전하는 연구인력을 우대 지원하는 등 지방 중소기업에 대한 지원을 확대한다.

아울러 중소기업의 인공지능(AI) 기술력 강화를 위해 제조 AI 중소기업에는 연구인력 채용을 최대 2명(신진 1명·고경력 1명)까지 지원할 예정이다.

'공공연 연구인력 파견지원 사업'은 중소기업에 공공연구기관의 전문 연구인력 파견을 지원하는 내용이다. 파견된 연구인력은 기술 애로 해결 및 기술노하우 전수 등의 업무를 수행하고, 중기부는 파견인력 연봉의 최대 50%를 3년간 지원한다. 올해는 기존 11개 파견 연구기관을 점진적으로 확대해 파견지원을 활성화할 계획이다.

'연구인력 현장 맞춤형 양성지원 사업'은 권역별 연구 인력혁신센터(4개소)를 통해 중소기업 연구인력을 양성하는 내용이다. 중소기업과 연구인력을 매칭하고, 매칭 인력의 인턴과정(2~4개월)과 채용 확정 인력에 대한 R&D 프로젝트(최대 1200만원)를 지원한다.

올해는 AI 전문인력을 양성하기 위해 제조 AI 중소기업 등을 대상으로 산학협력 전문교육을 시행하고 양성된 인력을 해당 중소기업에 연계할 계획이다.

세부 사항은 4일부터 중소벤처기업부 또는 중소기업기술개발사업종합관리시스템 공식 누리집을 통해 확인할 수 있다. 관심 있는 기업은 사업별 지원 방법에 따라 신청하면 된다.





권순재 지역기업정책관은 "디지털·AI 전환 시대에 필요한 역량을 갖춘 연구인력을 확보하는 것은 중소기업에 매우 중요한 과제"라면서 "앞으로 중소기업이 필요한 연구인력을 적시에 확보할 수 있도록 돕고, 기업과 인재가 함께 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

