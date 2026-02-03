농협금융, 'NH올원더풀'로 시니어 금융 서비스 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

은행·보험·증권 등 계열사 역량 결집

NH농협금융지주는 3일 시니어 고객 특화 브랜드인 'NH올원더풀(All Wonderful, All one+the full)'을 통해 중장년층·시니어 대상 금융 서비스 라인업을 강화한다고 밝혔다.

NH올원더풀은 지난해 11월, 농협금융이 1200만명에 달하는 시니어 고객을 기반해 은행·보험·증권 등 계열사 역량을 결집한 맞춤형 상품이다.

농협생명은 브랜드 출범 이전에 최대 100세까지 보장하는 통합 보장보험과 요양·간병보험, 치매보험 출시했고, 농협손해보험, 아문디자산운용은 각각 지난해 11월과 12월 NH올원더풀 백년동행 간병보험, 자산관리형 상품인 N2글로벌 자산분배 EMP증권투자신탁을 출시한 바 있다. 저축은행도 NH올원더풀시니어 정기적금 완판을 지난해 12월 출시했다.

농협금융은 최근 노후 자산관리 핵심 상품인 퇴직연금 분야에서도 농협은행의 원리금비보장상품 기준수익률이 21.6%를 기록했다고 전했다. 확정급여형(DB), 확정기여형(DC), 개인형 퇴직연금(IRP) 전제도에 걸쳐 5대은행(KB국민·신한·하나·우리·농협) 중 운용 수익률 1위라는 게 농협금융의 설명이다.

NH투자증권의 100세시대연구소도 은퇴자산 준비의 모범사례로 평가받는 미국 연금제도를 설명한 'THE100리포트115호'를 발간하는 등 시니어고객에게 필요한 은퇴설계 콘텐츠를 제공하고 있다.





이찬우 NH농협금융지주 회장은 "NH올원더풀은 도시와 농촌, 세대를 연결하는 농협금융의 차별화된 시니어 브랜드"라며 "단순한 금융상품 제공을 넘어 인생 2막을 준비하는 고객의 금융과 삶 전반을 지원할 수 있는 종합 금융 솔루션을 강화해 나가겠다"고 말했다.

