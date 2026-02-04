본문 바로가기
[논단]극단의 정치시대, 새로운 언론권력

입력2026.02.04 11:00

선동 정치유튜브와 진영정치의 위험한 동행

김어준씨의 민주당 영향력은 익히 알려진 바이다. 최근에는 김민석 총리에 대한 그의 대응이 주목을 끌었다. 이해찬 전 총리의 빈소에서 김 총리에게 껄끄러운 질문을 던졌고 다음 날 아침 자신의 유튜브 방송에서 소개했다. 이전에도 차기 서울시장 후보군 여론조사에서 김 총리 자신을 빼달라는 요청에 김어준씨는 "이쪽이 결정할 일, 여론조사기관이 판단하는 것"이라고 무시했다. 논란을 부를 만했다. 당청관계와 당권투쟁에 영향을 미치려는 전략적 의도로 보는 해석들이 따랐다. 진영정치 시대 새로운 언론권력이다.


여권만이 아니다. 논란의 한가운데 있는 국민의힘 장동혁 대표의 행보에도 '자유 우파'를 자임하는 강경 보수 유튜버들이 동행하고 있다. 윤석열 전 대통령이 의존했다는 그 유튜버들의 정치적 동원력과 정보를 그대로 승계하고 있는 것으로 보인다. 기존의 보수 언론들은 장 대표의 행보가 국민의힘을 강경 보수 세력으로 가둬 고립을 자초하고 있다며 비판한다. 그러나 이른바 '보수 우파' 유튜버들은 이들 언론마저도 사이비라고 비판한다. 당 지도부는 기존 보수언론의 비판에 괘념치 않고 강경 유튜버들과 동행하는 것으로 보인다.


진영정치가 극단화하면서 정파적 유튜브가 정치언론의 주도권을 장악하고 있는 새로운 언론권력 현상이다. 언론 환경의 변화에 따른 것으로 볼 수도 있다. 그러나 권력 감시와 공론의 무대라는 언론의 기대 역할하고는 거리가 먼 매체들의 부상이다. 전통적 의미의 언론이라기보다 정파적 선전 매체이자 권력의 동반자들이다. 공론의 무대를 진영의 교리가 잠식하고 있다. 물론 기존의 언론들도 정파적 속성으로부터 자유롭지 않다. 언론 매체, 언론인에 따라 특정 이념 성향이나 논조가 있다는 것은 공지의 사실이다. 보다 근원적으로 보자면. 지식이나 진리 자체가 사회적 산물이다. 천동설에서 지동설로 이행한 역사가 말해주고, 패러다임 전환, 이데올로기론, 푸코의 권력-지식론 같은 이론이 그런 상대성을 설명한다. 그렇다고 정파적 권력의 도구들이 그대로 언론으로 정당화될 수 있는 것은 아니다.


권력에 대한 언론의 감시 역할은 늘 과제로 제시됐고 과도한 편파적 경향 또한 비판 대상이 됐다. 과도한 편향성과 언론의 권력화를 지적하는 '안티○○운동'과 같은 언론운동도 있었고, 정권이 바뀔 때마다 공영방송의 정권 편향이 도마에 올랐다. 정치적 편향성 논란 속에서도 언론은 정치사회적 쟁점의 공론 무대로서 어느 정도 역할을 수행했다. 그런데 최근 진영의 정치여론을 주도하는 유튜브 등은 공론화의 창구가 아니라 진영의 홍위병을 동원하는 정치기구에 가깝다. 진영의 동굴에 가둬 민주주의의 기반인 공론장을 가로막는다. 정보의 동시적 확산과 확증편향이라는 소셜미디어 시대의 특성은 정파적 정보를 교리로 만들어 버린다. 미디어 세력이 사실상 권력투쟁에 직접 참여한다. 진영정치와 정파적 소셜미디어가 상호 결합해 한국정치를 퇴행시키고 있다.


정치적 대결이 때로 극단의 전쟁 정치로 치달을 수 있고, 언론도 그 한복판에 설 수 있다. 그러나 요즘은 진영 카르텔의 권력정치가 정파적 소셜미디어와 동행하면서 구조화돼 있다. 확증편향의 스피커들이 정치여론을 주도하며 언론의 공론장 기능을 잠식하고 있다. 공론장이 무너지면 민주주의는 작동하기 어렵다. 국민의 상당수가 진영정치에 포섭된 가운데서도 그에 대한 비판적 문제제기 또한 적지 않게 나오고 있다. 극단의 정치시대 동반자인 정파적 소셜미디어의 언론권력화를 경계해야 한다. 진영정치의 극복 전략이자 정치언론의 공론장 기능 회복을 위한 과제다.


김만흠 전 국회입법조사처장




