한투운용, ACE 미국SMR원자력TOP10 ETF 신규 상장

한국투자신탁운용은 소형모듈원자로(SMR) 관련주에 투자하는 ACE 미국SMR원자력TOP10 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 3일 밝혔다.

이날 유가증권시장에 상장하는 ACE 미국SMR원자력TOP10 ETF의 기초지수는 'Solactive US SMR Nuclear TOP10 Index(Price Return)' 원화환산 지수다. 해당 지수는 시가총액과 일간 거래대금 기준을 통과한 종목 중 SMR 키워드 연관성을 고려해 10종목을 편입한다.

상장일 기준 ACE 미국SMR원자력TOP10 ETF 포트폴리오에는 SMR 설계 기업과 SMR 연료 기업이 약 80% 수준으로 담긴다. 국내 상장 ETF 중 SMR 설계 및 연료 기업 편입비가 가장 높은 상품인 셈이다. 이는 SMR 상용화의 첫 관문인 SMR 설계가 상용화 초입에 민감하게 반응할 수 있고, SMR 연료는 상용화 이후 가동 과정에서 필수적이라는 점이 반영된 결과다.

포트폴리오 구성은 SMR 키워드 스코어링 순위를 기준으로 한다. 상위 4종목 비중은 70% 수준으로 고정하고 나머지 6종목(30%)은 시가총액 가중 방식을 취한다. 주요 편입 종목은 ▲뉴스케일파워 ▲오클로 ▲카메코 ▲센트러스 에너지 등이다. SMR 설계 기업인 뉴스케일파워와 오클로는 각 20% 수준으로 편입되며 SMR 연료 기업인 카메코와 센트러스 에너지는 각 15% 수준으로 담긴다.

상위 4종목 외에는 ▲GE 버노바(SMR 발전소 운영) ▲콘스텔레이션 에너지(SMR 설계) ▲비스트라(SMR 발전소 운영) ▲BWX 테크놀로지스(SMR 연료) ▲에너지 퓨얼스(우라늄 채굴) ▲우라늄 에너지(우라늄 광산 개발) 등이 포트폴리오에 포함된다.





남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "인공지능(AI) 시대에 에너지와 기술이 전략 자원이 됐고 이 과정에서 SMR은 빼놓을 수 없는 테마"라며 "미국을 포함한 서방 국가와 중국의 SMR 개발 속도전 덕에 SMR 산업으로의 정책 자금 유입과 설비 투자가 이어질 것"이라고 전망했다. 이어 "ACE 미국SMR원자력TOP10 ETF는 SMR 상용화 초입부터 가동 이후 핵심 분야까지 모두 반영해 포트폴리오를 구성했다"며 "성장성과 안정성을 동시에 추구하는 만큼 단기적인 접근이 아닌 중장기적인 관점에서 투자하면 좋을 것"이라고 덧붙였다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

