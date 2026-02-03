차 조명 픽셀 2㎜까지 줄였다…LG이노텍, 獨서 '넥슬라이드 픽셀' 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계에서 가장 작은 차 조명 픽셀로 승부

미국 이어 유럽서도 차 조명 신제품 선봬

2030년까지 차 조명 사업 조 단위 육성

LG이노텍이 차의 본고장 독일에서 신제품 '넥슬라이드 픽셀'을 포함한 차조명 기술을 대거 선보인다.

LG이노텍은 전장 분야 학술단체 DVN(Driving Vision News)이 주관하는 '제39회 라이팅 워크숍'에 참가해 차량조명 혁신 기술을 선보일 예정이라고 3일 밝혔다. DVN은 프랑스에 본사를 둔 차량 부품 업계의 권위 있는 전문매체 겸 학술단체로, DVN 라이팅 워크숍은 오는 4~5일 독일 뮌헨 '올림피아 파크(Olympia Park)' 전시장에서 열린다.

회사는 이번 행사에서 단독 전시부스를 마련하고 넥슬라이드 신제품을 선보인다. 실리콘 기반 초경량 소재를 적용해 얇고 가벼운 범퍼 및 그릴용 조명에 최적화된 '넥슬라이드 에어(Air)'와 라이팅 픽셀(Pixel)의 크기를 세계에서 가장 작은 수준인 2㎜×2㎜로 줄여 해상도를 대폭 개선한 '넥슬라이드 픽셀(Pixel)' 등이 대표적이다. LG이노텍은 넥슬라이드 픽셀로 'CES 2026'에서 혁신상을 수상한 바 있다.

넥슬라이드 픽셀은 차량 조명을 통해 기본적인 텍스트부터 이미지까지 고화질로 표현할 수 있어, V2X(Vehicle to Everything·차량과 사물간) 커뮤니케이션 기능을 한층 향상한 제품으로 평가받는다. 예를 들어 긴급 상황 발생 시 레터링(글자) 기능을 이용해 차량 내부 상황을 외부에 알리거나, 직접 만든 이모티콘을 띄워 운전자의 개성을 표현할 수 있다.

LG이노텍 직원이 ‘넥슬라이드 픽셀(Pixel)’을 선보이고 있다. LG이노텍.

이와 더불어 다층 레이어 구조를 이용한 플로팅 효과(빛이 공중에 떠 있는 것처럼 보이는 시각 효과)로 빛을 입체적으로 구현하는 '넥슬라이드 큐브(Cube)', 시야각에 따라 다른 이미지를 보여주는 '3D 다중 효과'가 적용된 '넥슬라이드 C+'도 전시한다.

LG이노텍은 워크숍 이후 유럽 주요 OEM(위탁 생산) 고객을 대상으로 로드쇼를 연계, 유럽 차 시장 공략에 속도를 낼 계획이다. 이를 통해 오는 2030년까지 차량 조명 사업을 조 단위 사업으로 육성한다는 방침이다. LG이노텍은 지난해 유럽 완성차·차량 부품 고객사를 대상으로 '차 조명 솔루션 웨비나(Webinar)' 개최하는 등 유럽 시장 공략을 위한 다양한 프로모션을 활발히 전개하고 있다.





유병국 LG이노텍 모빌리티솔루션사업부장(전무)은 "LG이노텍은 차별화된 고객경험을 제공하는 혁신 라이팅 솔루션을 지속 선보이며, 북미를 넘어 유럽?일본 시장에서도 고객이 신뢰하는 기술 파트너로 거듭날 것"이라고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

