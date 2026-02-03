신한운용, 'SOL 팔란티어 커버드콜' 시리즈 월 2%대 분배금 지급

신한자산운용은 'SOL 팔란티어 커버드콜 상장지수펀드(ETF) 시리즈' 2종의 월배당을 지난 2일 지급했다고 3일 밝혔다. 이번에도 국내 커버드콜 ETF 가운데 유일하게 2%대 월 분배율을 기록했다.

분배금은 'SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합'이 주당 225원, 'SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합'이 주당 194원으로 분배락 전일(1월28일) 종가 기준 월 분배율은 각각 2.07%, 2.00%다. 연환산 분배율은 각각 20.07%, 24.76%(2월2일 기준)로 집계됐다.

글로벌 인공지능(AI) 선도 기업인 팔란티어에 투자하면서 커버드콜 전략을 접목한 이 시리즈는 상장 이후 높은 수준의 월배당 지급과 빠른 자금 유입을 바탕으로 신한자산운용 월배당 라인업의 핵심 상품으로 자리매김했다. 지난해 4월 상장 이후 두 상품은 높은 수준의 분배금을 꾸준히 지급하며 개인투자자 중심의 자금 유입이 이어지고 있다. SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합이 3237억원, SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합이 2063억원의 순자산을 기록하며 시리즈 합산 5000억원을 넘어섰다. 두 상품의 개인투자자 순매수 금액 합산은 약 2700억원에 달한다.

김기덕 신한자산운용 퀀트&ETF운용본부장은 "최근 팔란티어를 비롯한 미국 AI 소프트웨어 기업들의 주가가 부진했는데 시장이 특히 민감하게 반응한 지점은 매출 성장보다 수익성(마진)이었던 것으로 보인다"며 "마이크로소프트가 유의미한 실적을 기록했음에도 AI 인프라 투자 확대에 따른 비용 부담 우려와 핵심 성장동력의 성장률 둔화가 부각되며 주가가 급락했고 이 영향이 AI 소프트웨어 업종 전반의 부진 인식을 강화하는 이벤트로 작용했다"고 설명했다. 이어 김 본부장은 "SOL 팔란티어커버드콜 시리즈는 팔란티어 주가의 영향을 받을 수 밖에 없지만 하락폭을 제한하는 동시에 높은 수준의 월배당을 통해 손실을 완충할 수 있었다"고 덧붙였다.

SOL 팔란티어 커버드콜 시리즈는 투자 성향에 따라 전략을 선택할 수 있다. SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 ETF는 팔란티어 주가 상승에 일부 참여하면서 OTM 콜옵션 매도를 통해 공격적인 인컴 창출을 추구한다. 반면 SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF는 팔란티어 비중을 최대 30%까지 편입하는 동시에 미국 장기국채 기반 커버드콜 전략을 결합해 상대적으로 안정적인 월 분배 재원을 목표로 한다.

팔란티어는 정부·방산 분야의 고담(Gotham), 민간 산업용 파운드리(Foundry) 및 생성형 AI 플랫폼 AIP를 중심으로 독보적인 AI 생태계를 구축하고 있다. 특히 2026년에는 방산·우주 프로젝트의 매출 기여가 본격화될 것으로 보인다. 아울러 AIP를 필두로 한 기업용 생성형 AI 수요 확대를 통해 글로벌 산업 및 방산 AI 인프라 리딩 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 할 전망이다.

김 본부장은 "팔란티어는 굵직한 레퍼런스를 지속적으로 쌓아가고 있으며 지난 1월 HD현대, 영국 국방부와의 대규모 공급계약 소식도 이어져 장기 성장 모멘텀이 훼손되지 않았다"며 "다만 AI 소프트웨어 업종 전반에서 ▲수익성 가이던스의 안정화 ▲클라우드 성장률 둔화의





바닥 확인 ▲AI 비용 효율화의 가시화 ▲가격 결정력 확인 등의 신호가 확인되는 시점이 주가 반등의 시작점이 될 것"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>