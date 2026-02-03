OK저축은행, 'OK생활비통장·OK얼리버드적금' 출시…우대금리 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

OK저축은행이 신규 고객을 대상으로 수시 입출금 상품인 'OK생활비통장'과 미션형 적금 상품인 'OK얼리버드적금'을 출시했다고 3일 밝혔다.

'OK생활비통장'은 하루만 맡겨도 정해진 이자를 받을 수 있는 입출금이 자유로운 수시입출금통장이다. 실생활에서 자주 사용하는 자동납부 서비스를 등록할 경우 우대금리를 제공하는 것이 특징이다.

기본 금리는 ▲300만원 이하분 연 2.2%(세전) ▲300만원 초과 800만원 이하분 연 1.8%(세전) ▲800만원 초과 4000만원 이하분 1.4%(세전) ▲4000만원 초과 1억 이하분 연 1.1%(세전) 등 예치 금액 구간별로 차등 적용된다.

여기에 해당 계좌를 보험료·통신비·카드대금·가스요금 등의 자동 출금 계좌로 등록하면 건당 0.5%포인트의 우대금리가 가산된다. 자동 납부 등록은 최대 2건까지 인정되며 우대금리는 최고 연 1%포인트까지 받을 수 있다. 이러한 조건을 모두 충족하면 최고 연 3.2%(세전)의 혜택을 누릴 수 있는 셈이다.

OK생활비통장은 OK저축은행의 보통예금을 보유하지 않은 개인 고객이라면 가입 가능하며 가입 금액에는 제한이 없다.

이와 함께 OK저축은행은 미션형 적금 상품인 'OK얼리버드적금'도 선보였다. 최고 연 26%(세전)의 고금리 혜택을 누릴 수 있는 OK얼리버드적금은 매일 오전 OK저축은행 모바일 앱에 로그인하면 우대금리가 적용되는 참여형 적금이다.

기본 금리는 연 2%(세전)이며 ▲마케팅 동의 시 우대금리 연 3%포인트 ▲얼리버드 로그인 우대금리 최고 연 21%포인트를 모두 더하면 최고 연 26%(세전)의 금리 혜택을 제공한다.

얼리버드 로그인이란 한국 표준시(KST) 기준 '오전 5시부터 오전 9시 전'을 기준으로 해당 시간대에 OK저축은행 앱에 로그인하는 것을 말한다. 얼리버드 로그인 10일 연속 달성 시마다 연 7%포인트의 우대금리가 적용되며, 최대 3회까지 받을 수 있다.

OK얼리버드적금은 30일간 매일 1만원씩 납입할 수 있으며 직전 1년간 OK저축은행의 입출금이 자유로운 예금을 보유하지 않은 고객이라면 누구나 가입 가능하다.





OK저축은행 관계자는 "이번에 출시한 예·적금은 고객의 일상적인 금융 활동과 모바일 이용 습관에 혜택을 더한 것이 특징"이라며 "앞으로도 고객이 체감할 수 있는 실질적인 금융 혜택을 담은 상품을 지속적으로 선보일 것"이라고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

