광주광역시축구협회-㈜대연물류 후원 협약 체결

지역 엘리트·유소년 축구 성장 지원

광주광역시축구협회는 지난달 30일 협회 사무국에서 ㈜ 대연물류와 광주 지역 축구 발전 및 유소년 축구 활성화를 위한 후원 협약을 했다. 광주시축구협회 제공

광주광역시축구협회는 지난달 30일 협회 사무국에서 ㈜ 대연물류와 광주 지역 축구 발전 및 유소년 축구 활성화를 위한 후원 협약식을 개최했다.

이번 협약은 양 기관이 상호 신의와 성실의 원칙에 따라 협력 네트워크를 구축하고 광주 지역 엘리트 및 유소년 축구 발전을 공동으로 추진하자는 취지에서 진행됐다. 특히 유소년 전문 축구 육성과 지역 축구 저변 확대, 인재 양성을 목표로 한다는 점에서 의미가 크다.

협약에 따라 ㈜대연물류는 매년 1,500만 원씩 2년간 총 3,000만 원을 광주광역시 축구협회에 후원한다. 해당 후원금은 유소년 축구대회 활성화와 엘리트 유소년 선수 육성 사업 등 광주 지역 꿈나무들이 보다 안정적인 환경에서 훈련하고 성장할 수 있도록 하는 데 사용될 예정이다.

㈜대연물류 류지연 대표이사는 "평소 유소년 축구와 꿈나무 육성에 많은 관심을 가져왔다"며 "이번 협약을 통해 광주광역시 축구협회와 협력하게 되어 뜻깊게 생각하며 아이들이 축구를 통해 좋은 경험을 쌓고 한 단계 더 성장하는 데 보탬이 되길 바란다"고 말했다.

광주광역시축구협회 최수용 회장은 "대연 물류의 소중한 후원에 깊이 감사드린다"며 "후원금은 협약 취지에 맞게 유소년 축구 활성화와 지역 축구 발전을 위한 목적 사업에 투명하고 효율적으로 사용하겠다" 고 밝혔다. 이어 "지역 기업과의 협력을 통해 광주 축구의 기반을 더욱 탄탄히 다져 나가겠다"고 덧붙였다.





한편, 협회는 이번 협약을 통해 대연 물류를 공식 후원사로 인정하고, 각종 대회와 홍보 매체를 통해 후원사로서의 참여와 홍보 활동이 이루어질 수 있도록 적극 협조할 계획이다.





