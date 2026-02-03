[오늘의신상]롯데호텔 셰프 최고급 명절 상차림 '딜라이트 박스'

롯데호텔앤리조트 프리미엄 투 고

갈비찜·모둠전·나물·간식 등

명절 대표 메뉴 3단 도시락 구성

롯데호텔앤리조트가 설 명절을 맞아 호텔 셰프가 최고급 식재료로 준비한 프리미엄 투 고(TO-GO) 상차림 '딜라이트 박스(Delight Box)'를 오는 16일까지 한정 판매한다고 3일 밝혔다.

롯데호텔 서울과 월드에서 만나볼 수 있는 딜라이트 박스는 3~4인 가족이 넉넉하게 즐길 수 있도록 명절 대표 메뉴 10여종을 3단 도시락에 담아냈다. 오랜 시간 정성껏 고아낸 보양식 한방 갈비찜을 비롯해 모둠전 5종(표고·새우·녹두·생선·육전), 전복구이, 해물 잡채, 문어숙회, 나물 2종 등 손이 많이 가는 전통 설 메뉴부터 유과, 떡 등 전통 간식까지 다채롭게 구성됐다.

롯데호텔앤리조트 명절 상차림 'K-딜라이트 박스'. 롯데호텔앤리조트 제공

또 올해는 롯데호텔 김치 3종 세트(갓파김치, 총각김치, 배추김치)를 더한 'K-딜라이트 박스'도 함께 만나볼 수 있다. 딜라이트 박스는 33만원, K-딜라이트 박스는 39만원이다.





네이버 예약과 유선 전화를 통해 희망 수령일 2일 전까지 사전 예약하면 호텔 1층 델리카한스에서 오는 13일부터 18일까지 픽업할 수 있다. 픽업 가능 시간은 롯데호텔 서울은 오전 11시부터 오후 8시까지, 롯데호텔 월드는 오후 12시부터 오후 6시까지다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

