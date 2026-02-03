AI 관광 유니콘 키운다…정부, 관광벤처 100곳에 최대 1억

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인공지능 접목 관광기업 발굴

예비·초기·성장 단계별 관광벤처 전 주기 지원

인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용한 관광벤처기업 100곳을 발굴·육성하는 정부 공모전이 열린다.

관광벤처기업 오리엔테이션 현장. 사진 한국관광공사

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 3월 4일까지 '제17회 관광벤처사업 공모전'을 개최한다고 3일 밝혔다. 이번 공모전은 인공지능과 디지털 기술을 접목한 차세대 관광 서비스를 중심으로 관광산업의 미래 경쟁력을 강화하는 데 목적을 두고 있다.

공모전은 기업 성장 단계에 따라 ▲예비관광벤처(예비창업자, 20개) ▲초기관광벤처(창업 3년 이내, 40개) ▲성장관광벤처(창업 3년 초과 7년 이내, 40개) 등 3개 부문으로 나눠 총 100개 기업을 선발한다.

지원 기업은 관광체험 서비스, 실감형 관광콘텐츠, 관광기반시설(인프라), 관광기반기술(딥테크) 가운데 한 분야를 선택해 신청할 수 있다.

최종 선정된 기업에는 11월까지 약 7개월간 최대 1억 원의 사업화 자금이 지원된다. 이와 함께 창업·경영 실무 교육, 전문가 맞춤형 컨설팅, 국내외 투자 유치 연계, '관광기업 이음주간' 등 업계 네트워크 구축 프로그램도 제공될 예정이다.

문체부와 공사는 그간 관광벤처 육성사업을 통해 다수의 혁신 기업을 배출해 왔다. 지원을 받은 일부 기업은 국제전자제품박람회(CES)에서 수상 성과를 거뒀고, 지난해 선정 기업 중 다수는 매출 증가와 투자 유치 성과를 기록한 것으로 나타났다.

공모전 세부 요강과 신청 방법은 한국관광산업포털 '투어라즈'에서 확인할 수 있으며, 최종 선정 결과는 서류심사와 발표평가를 거쳐 4월 말 발표된다.





문체부 관계자는 "관광산업은 인공지능과 디지털 기술을 기반으로 빠르게 재편되고 있다"며 "관광벤처기업이 기술과 아이디어를 바탕으로 세계 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 전 주기 지원을 강화하겠다"고 말했다.





