헥토파이낸셜, 국내 최초 서클 CPN 합류…글로벌 결제·정산 인프라 기업 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

글로벌 핀테크 기업 헥토파이낸셜(대표 최종원)이 서클(Circle)의 스테이블코인 결제망 '서클 페이먼트 네트워크(Circle Payments Network, 이하 CPN)' 기반 결제 인프라를 구축했다고 3일 밝혔다.

이번 협업으로 헥토파이낸셜은 USDC 등 제도권 스테이블코인을 활용한 크로스보더(국경 간) 정산 인프라를 확보했다.

향후 헥토파이낸셜은 국내 규제 환경에 맞춰 CPN을 통한 해외 송금 및 정산 효율화에 나서 국내외 고객에게 더 빠르고 안전한 크로스보더 결제 서비스를 제공할 계획이다.

'서클 인터넷 그룹(Circle Internet Group, CRCL)'의 계열사인 '서클 테크놀로지 서비스(Circle Technology Services)'가 운영하는 CPN은 금융기관, PSP(Payment Service Provider, 지급결제 서비스 제공자), 핀테크 기업을 연결해 USDC, EURC 등의 스테이블코인을 이용한 자동화된 상시 정산을 지원한다. CPN은 중개기관 없이 기존 결제 시스템과 블록체인 기반 결제 시스템을 통합하고, 실시간 정산을 지원할 수 있다.

헥토파이낸셜은 CPN을 통해 크로스보더 결제 속도와 효율성을 제고하고 글로벌 서비스 범위를 확대해 글로벌 플랫폼 등 B2B시장을 공략한다. B2B 결제, 해외 송금, 자금 관리 등이 주요 적용 대상이다.

최종원 헥토파이낸셜 대표이사는 "헥토파이낸셜은 금융 인프라 고도화에 발맞춰, 규제 준수와 신속한 국가 간 자금 이동을 동시에 구현하는 차세대 결제 솔루션으로 고객 가치를 제고할 것"이라며 "스테이블코인 중심으로 재편되는 글로벌 결제 트렌드에 발맞춰 원화 기반 디지털 결제 생태계가 글로벌 시장으로 확장할 수 있는 기반을 구축하고 한국 원화의 국제적 위상을 높이는 데 기여하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이르판 간치(Irfan Ganchi) 서클 결제부문 수석 부사장은 "헥토파이낸셜과 CPN의 협업을 통해 글로벌 거점에서 실시간 수준의 크로스보더 결제를 제공할 수 있게 되었다"며 "헥토파이낸셜은 CPN확보로 오늘날 디지털 경제의 핵심인 '프로그래밍 가능한 자금 이동' 기능을 구현하게 됐다"고 밝혔다.





AD

한편 헥토그룹은 지난 10월 서클의 스테이블코인 전용 블록체인 메인넷 '아크(Arc)' 퍼블릭 테스트넷(public testnet) 파트너사로 참여하며 기술 및 사업 역량을 입증하고 100개 이상의 기관과 함께 아크의 금융인프라 표준 수립 및 실증 사업에 참여했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>