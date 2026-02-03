"ICE 아웃" 배지 단 그래미 수상자들… 트럼프 이민 단속 규탄

그래미서 상당수 음악인 "ICE 아웃" 동참

배드 버니 "증오보다 더 강력한 건 사랑"

"트럼프, 인간성에 대한 간청 들어주길"

미국 최고 권위의 대중음악 시상식 '그래미 어워즈' 무대에서 도널드 트럼프 행정부의 이민 단속 정책과 최근 벌어진 총격 사건을 규탄하는 목소리가 쏟아졌다.

팝 스타 빌리 아일리시가 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 제68회 그래미 어워드 레드카펫에서 ICE 아웃 핀을 착용한 채 포즈를 취하고 있다. 로이터연합뉴스

AD

연합뉴스에 따르면 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 제68회 그래미 시상식에서는 사전행사에서부터 미 이민세관단속국(ICE)과 트럼프 정부를 비판하고 단속 작전 중단을 촉구하는 발언이 나왔다. '라틴 팝의 여왕'으로 불리는 쿠바 출신 가수 글로리아 에스테판은 라틴 앨범 부문 상을 받은 뒤 "모든 사람이 여기에 있고 싶어 하는 이유는 민주주의의 원칙이며, 그 핵심을 소중히 간직하고 지켜내야 한다"며 "정부는 인간성에 대한 우리의 간청을 들어주길 바란다. 그것이 우리가 이 세상에서 가장 필요로 하는 것"이라고 말했다.

이날 행사장에는 많은 음악인이 ICE의 단속 작전 중단을 촉구하는 'ICE 아웃'(Ice Out) 배지를 옷에 달고 참석했다. 이민 단속 반대 운동에 앞장서는 활동가들이 행사장 일대에서 해당 배지를 배포다. 라틴계 이민자 옹호 단체 '마레모토'의 제스 모랄레스 로케토 사무국장은 "음악인들은 반항적이며 펑크록의 정신을 옹호한다"며 "우리가 여기서 큰 지지를 받는 것은 당연하다고 생각한다"고 AP통신에 말했다.

본 시상에서 최고의 영예인 '올해의 앨범상'을 수상한 라틴 팝 가수 배드 버니는 수상 소감으로 "꿈을 이루기 위해 고향을 떠나야 했던 모든 분께 이 상을 바친다"고 말했다. 그는 앞서 '뮤지카 어바나 앨범' 부문 상을 받으러 무대에 올라 "ICE 아웃"을 외쳤다. 그러면서 "우리는 야만인이나 동물, 외계인이 아니라 인간이자 미국인"이라며 "증오보다 더 강력한 것은 사랑"이라고 했다. '올해의 노래상'을 수상한 빌리 아일리시 역시 'ICE 아웃' 배지를 옷에 달고 무대에 올라 "빼앗긴 땅 위에 불법인 사람은 아무도 없다"고 강조했다.

1일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스 재향군인회 의료센터 밖에서 시민들이 연방 이민 단속 요원의 총에 맞아 사망한 알렉스 프레티를 추모하기 위해 모여 있다. AFP연합뉴스

알앤비(R&B) 노래·퍼포먼스 부문에서 수상한 싱어송라이터 켈라니도 "함께하면 우리는 더 강해진다. 지금 세상에서 벌어지고 있는 모든 부당함에 맞서 목소리를 내야 한다"며 ICE를 비난하는 욕설을 외치고 소감을 마무리했다. 가수 겸 래퍼 샤부지는 컨트리 듀오 퍼포먼스 부문에서 수상하고 무대에 올라 나이지리아 출신 1세대 이민자인 어머니에게 감사를 표한 뒤 "이민자들이 이 나라를 건설했다. 이 상은 그분들과 모든 이민자 자녀를 위한 것"이라고 강조해 좌중의 큰 박수를 받았다.

얼터너티브·인디포크 밴드 '본 이베어' 멤버 버논은 AP에 "음악이 존재하는 이유는 사람들을 치유하고 하나로 모으기 위함"이라며 "지금 정말 필요한 일은 미니애폴리스 현장에 있는 사람들이 하고 있고, 그들에게 박수를 보내고 싶을 뿐"이라고 강조했다.





AD

한편 지난달 미네소타주 미니애폴리스에서 ICE 등 연방 이민 단속 요원이 작전 과정에서 미국 시민에게 총격을 가해 숨지게 하는 사건이 잇달아 발생해 파문이 일고 있다. 미니애폴리스를 비롯한 미국 주요 도시에서는 트럼프 행정부와 이민 당국을 규탄하는 시위가 열리고 있다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>