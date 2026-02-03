한전, 美 괌 태양광·ESS 전력사업 5억달러 PF 성공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모회사 보증 없는 금융조달로 사업성 입증

'팀 코리아' 모델 북미 재생에너지 시장 확산 기대

한국전력공사는 미국 괌에서 추진 중인 태양광·에너지저장장치(ESS) 연계 재생에너지 전력사업과 관련해 약 5억달러(약 7000억원) 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 조달에 성공했다. 모회사 보증 없이 현지 사업법인의 사업성과 장기 전력판매계약(PPA)을 기반으로 자금을 끌어냈다는 점에서 해외 사업 금융 조달 역량을 입증했다는 평가다.

한전은 국내 기업들과 협력해 미국 괌 지역에서 추진 중인 재생에너지 전력사업의 PF 계약을 체결했다고 3일 밝혔다. 이번 금융 구조는 모회사 상환보증 없이 현지 특수목적법인(SPC)의 사업성과 장기 PPA를 토대로 자금을 조달하는 방식으로 설계됐다. 최근 국제 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 한국수출입은행을 중심으로 국제 상업은행이 참여한 대주단이 구성되며 경쟁력 있는 조건의 자금 조달이 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다는 설명이다.

이 사업은 괌 전력청이 발주한 프로젝트로, 괌 요나(Yona) 지역에 태양광 설비 132MW(메가와트)와 ESS 84MW·325MWh(메가와트시)를 구축해 친환경 전력을 안정적으로 공급하는 것이 목표다. 사업이 완료되면 연간 약 222GWh(기가와트시) 규모의 전력 공급이 가능해져 괌 지역 약 2만 가구의 연간 전력 수요를 충당할 수 있을 것으로 예상된다.

이번 사업을 통해 괌에서 한전이 주도하는 발전 설비 용량은 기존 258MW에서 390MW로 확대된다. 이는 괌 전체 발전 설비 용량 708MW의 약 55%에 해당하는 수준으로, 한전이 현지 핵심 전력사업자로서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 전망된다.

특히 이번 프로젝트는 지분 투자부터 설계·조달·시공(EPC), 운영·관리(O&M)에 이르기까지 전 주기에 국내 기업이 참여하는 구조로 추진됐다. 재생에너지 전력사업 분야에서 국내 기업이 주도하는 '팀 코리아' 협업 모델의 대표 사례로 평가되며, 향후 북미 지역 내 유사 전력사업 수주를 위한 교두보 역할도 기대된다는 분석이다.

한전은 이번 금융 계약을 계기로 북미 지역 재생에너지 전력사업 포트폴리오를 지속적으로 확대하고, 글로벌 에너지 전환 흐름에 맞춘 해외 신사업 진출을 강화해 나간다는 방침이다.





김동철 한전 사장은 "모회사 보증 없이 글로벌 금융시장에서 사업성과 신뢰를 기반으로 자금을 조달했다는 점에서 해외 사업 역량과 리스크 관리 능력을 동시에 입증한 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 태양광과 ESS 등 에너지 신사업을 중심으로 팀 코리아 전력사업 모델을 해외 시장에 확산해 나가겠다"고 밝혔다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

