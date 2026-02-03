강원도, 접경지역 주민 맞춤형 정주 여건 개선 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

철원·고성 '2026년 접경지역 정주환경 개선 공모사업' 선정

정주 여건 개선으로 주민 공동체 강화·건강 증진 기대

강원특별자치도(도지사 김진태)는 '2026년 접경지역 정주환경 개선 공모사업'에 철원군의 '동막리 민북마을 상생 및 환경친화 정주환경 개선사업'과 고성군의 '접경지역 마을 상생·협력 공동 발전사업' 등 2개 사업을 선정했다고 3일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 사업은 접경지역 주민의 정주 여건을 개선하기 위해 추진하는 것으로, 약 2주간 진행된 공모 심사를 거쳐 사업 목적에 부합하고 주민 수요를 반영한 맞춤사업을 대상으로 선정했다.

철원군의 '동막리 민북마을 상생 및 환경친화 정주환경 개선사업'은 침수로 인해 불가피하게 조성 중인 이주마을과 기존 마을을 교량 설치와 안전한 보행도로 조성 등을 통해 직접 연결하는 사업이다. 총사업비 6억원 가운데 도비 3억원이 지원된다. 이 사업을 통해 기존 마을 주민과의 공동체 단절 우려를 해소하고 두 마을 간 교류 활성화와 지속 가능한 마을 운영 기반이 강화될 것으로 기대된다.

고성군의 '접경지역 마을 상생·협력 공동 발전사업'은 화곡리 일대에 어르신 가드닝 공간을 조성하고, 마달리 거점센터 주변에는 도로 정비와 안내판 설치 등 환경 개선을 추진하는 사업이다. 총사업비 4억원 중 도비 2억원이 지원된다. 화곡리 어르신 가드닝 공간은 고령자가 대부분인 마을 주민에게 치유와 휴식의 공간을 제공하고, 마달리의 경우 거점센터 인근 환경 개선을 통해 관광객 유입을 확대함으로써 주민이 운영 중인 거점센터(숙박·쉼터 등) 활성화와 소득 증대로 이어질 것으로 기대된다.

이희열 강원특별자치도 기획조정실장은 "이번에 선정된 두 사업은 주민의 필요성을 최우선으로 고려해 선정한 사업"이라며 "일회성 환경 개선에 그치지 않고 주민 건강 증진과 소득 증대에도 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.





이어 "앞으로도 지역 주민의 의견을 적극 반영해 체감도 높고 실효성 있는 정주환경 개선 사업을 지속적으로 발굴·추진하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

