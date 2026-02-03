트럼프, '엡스타인 농담' 그래미상 MC에 거액 소송 경고

MC 노아, 진행 도중 '엡스타인 연관' 농담

트럼프 "사실관계 신속히 바로잡아라" 발끈

도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 성범죄자 제프리 엡스타인과 자신의 관계를 소재로 농담을 한 그래미 시상식 진행자에 대해 소송을 제기할 수 있다고 경고했다.

전날 열린 그래미 시상식에서 사회를 맡은 진행자 트레버 노아는 "트럼프 대통령이 그린란드를 원하는 것만큼이나 모든 아티스트들이 그래미상을 원한다"면서 "엡스타인이 죽고 나서 그(트럼프 대통령)는 빌 클린턴(전 대통령)과 함께 놀 새로운 섬이 필요해졌다"고 농담했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

AD

해당 발언을 접한 트럼프 대통령은 2일 새벽 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "완전한 실패자 노아는 사실관계를 신속히 바로잡는 것이 좋을 것"이라며 "이 불쌍하고, 애처롭고, 재능 없는 MC에게 내 변호사들을 보내 거액의 소송을 제기할 것 같다"고 했다.

이어 "노아는 '도널드 트럼프와 빌 클린턴이 엡스타인의 섬에서 시간을 보냈다'고 말했는데, 그것은 틀렸다"며 "빌(클린턴)을 대변할 수 없지만 나는 엡스타인의 섬은 물론 그 근처에도 가본 적이 없다"고 주장했다. 그는 이번 그래미 시상식에 대해서도 "최악이었고 사실상 못 봐줄 정도였다"고 혹평했다.

트럼프 대통령은 과거 가까운 사이였다가 절연한 엡스타인의 성범죄 수사·재판 기록이 최근 공개되는 과정에서 자신에게 불똥이 튈 가능성을 우려하며, 엡스타인과의 교류 과정에서 부적절한 행동은 없었다는 입장을 반복해 왔다.

이후 트럼프 대통령은 또 다른 글을 통해 "나는 엡스타인과 친하지 않았을 뿐만 아니라, 법무부가 최근 공개한 정보에 따르면 엡스타인과 마이클 울프라는 이름의 부도덕한 거짓말쟁이 작가가 나와 내 대통령직에 타격을 주기 위해 공모했다는 사실이 드러났다"고 주장했다. 이어 "급진 좌파들의 헛된 희망은 이제 끝장이다. 그들 중 일부는 내가 고소할 것"이라며 "험담하기 좋아하는 수많은 사람들과 달리, 나는 그 (범죄로) 들끓는 엡스타인 섬에 단 한번도 간 적이 없다. 하지만 부패한 민주당원들과 그들의 후원자들은 거의 다 갔다"고 했다.

앞서 헤지펀드 매니저 출신의 억만장자 엡스타인은 자택과 별장 등에서 미성년자 수십 명을 비롯해 여성 다수를 상대로 성범죄를 저질렀다는 의혹을 받았다. 그러나 그는 성범죄 혐의로 체포된 뒤 2019년 감옥에서 스스로 목숨을 끊어 완전한 진상 규명이 이뤄지지 않았다.





AD

엡스타인은 생전 정·재계 유력 인사들과 폭넓은 관계를 유지해왔는데, 이들 일부가 엡스타인으로부터 성 접대를 받은 게 아니냐는 등의 음모론이 제기되기도 했다. 트럼프 대통령 역시 엡스타인의 성범죄 사실이 드러나기 전인 2000년대 초까지 그와 여러 파티나 행사에 함께 참석했기에 성범죄에 연루된 게 아니냐는 의혹이 제기됐으나, 자신은 아무 연관성이 없으며 민주당의 정치 공세라고 주장해왔다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>