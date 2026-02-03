삼성전자, 삼성 월렛에서 아멕스 카드 해외 결제 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마스터·비자 이어 아멕스까지 해외 결제 지원

강력한 보안으로 안전한 모바일 결제 환경 제공

삼성전자가 오는 4일 '삼성 월렛'을 통해 해외 결제가 가능한 카드에 '아메리칸 익스프레스(이하 아멕스)' 카드를 추가한다.

앞으로 삼성 월렛 사용자는 해외에서 '마스터카드', '비자'뿐만 아니라 '아멕스' 카드로도 실물 카드 없이 삼성 월렛을 통해 간편하게 결제할 수 있다. 다만 아멕스의 경우 삼성카드에서 발행한 카드에 한하며, 추후 지원 카드사를 확대할 예정이다.

AD

삼성 월렛을 통한 결제는 NFC(비접촉식 결제)를 지원하는 전 세계 아멕스 가맹점에서 가능하다.

특히 삼성 월렛은 강력한 보안 기능을 기반으로 안전한 결제 환경을 지원해 해외여행이나 출장 시에도 사용자들이 안심하고 사용할 수 있다.

기술 기반의 글로벌 프리미엄 결제 및 라이프 스타일 브랜드 '아멕스'는 북미·유럽·아시아 지역의 고소득층과 비즈니스 여행객들이 선호하는 신용카드다. 호텔, 항공, 레스토랑 등과의 파트너십을 통해 다양한 프리미엄 혜택을 고객들에게 제공하고 있다.

삼성전자는 이번 아멕스와의 협력을 바탕으로 삼성 월렛의 글로벌 결제 지원 범위를 확대하고, 해외 시장 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

삼성전자 MX사업부의 채원철 디지털월렛팀장은 "이번 아멕스 카드 해외 결제 지원 추가를 통해 삼성 월렛의 글로벌 사용성을 강화하고, 프리미엄 카드 사용자를 대상으로 차별화된 서비스를 제공할 계획"이라며 "향후 삼성 월렛은 더 많은 글로벌 결제 옵션을 추가해 사용자 편의를 지속적으로 개선해 나갈 예정"이라고 말했다.





AD

한편, 삼성 월렛은 최근 추가된 ▲군 장병과 가족들에게 다양한 혜택을 제공하는 모바일 신분증 '삼성 월렛 밀리패스' ▲충전식 간편결제 서비스 '삼성월렛 머니' ▲리워드 적립 프로그램 '삼성월렛 포인트' 등 다양한 라이프 스타일 서비스를 제공한다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>