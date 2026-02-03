"올해 4000만명 몰려올 것" AI가 점찍은 2026 강원도 관광 1위 도시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국관광공사 데이터랩·지자체 정책 분석 결과

강릉시가 도내 관광 성과 견인할 것으로 예측

인공지능(AI) 기반 관광 데이터 분석 결과, 2026년 강원특별자치도 18개 시군 중 관광 산업에서 가장 압도적인 성과를 낼 도시는 '강릉시'인 것으로 나타났다.

강릉시청 전경.

이번 분석은 한국관광공사 데이터랩의 관광 빅데이터, 강원특별자치도의 '2025-2026 강원 방문의 해' 추진 전략, 그리고 각 지자체의 2026년도 주요 업무 계획을 AI가 통합 분석하여 도출한 객관적 자료를 바탕으로 하고 있다.

AI 분석에 따르면 강릉시는 도내 시군 중 가장 높은 1박 이상 체류 비중과 외국인 관광객 증가율을 기록하고 있다. 특히 최근 개통된 동해선 철도의 영향으로 그간 수도권에 집중되었던 관광객층이 영남권까지 확대되며, 2026년 한 해 동안 약 4000만명의 관광객이 강릉을 찾을 것으로 예측되었다.

강릉시는 올해를 '글로벌 관광 도시'도약의 원년으로 삼고 '강릉 방문의 해'를 공식 선포했다. 시는 이를 통해 약 28조원 규모의 직접 관광소비 효과와 10만여 명의 고용 창출을 목표로 하고 있다.

오죽헌 전통 뱃놀이, 경포 달빛아트쇼 등 야간 및 체류형 콘텐츠를 대폭 강화하여 시간소비형 인프라를 확충하며 당일치기 위주의 관광 구조를 개선한다.

강추위가 이어진 지난달 25일 강원 강릉시 강문해변에서 관광객들이 파도치는 겨울 바다를 구경하고 있다. 연합뉴스

또한, 세계마스터즈탁구선수권대회 및 ITS 세계총회 유치 준비와 연계하여 해외 MZ세대를 타깃으로 한 K-컬처 마케팅을 본격화하며 글로벌 마케팅을 강화한다.

AI는 2026년 관광 트렌드로'워케이션(Workation)'의 정착과' 로컬 브랜드 소비'의 심화를 꼽았다. 강릉은 이미 구축된 워케이션 센터와 강릉 커피'로 대표되는 강력한 로컬 콘텐츠를 보유하고 있어, 단순 방문객뿐만 아니라 장기 체류형 생활인구 유입에서도 타 시군 대비 우위를 점할 것으로 분석되었다.

분석 결과, 춘천은 호수 관광과 수도권 배후 수요에서, 속초는 고밀도 미식 관광에서 강점을 보였으나, 전체적인 관광 소비액 규모와 정책적 확장성 면에서는 강릉이 2026년 강원특별자치도 관광의 핵심 역할을 수행할 것으로 보인다.





강릉시 관계자는 "AI 분석 결과 2026년은 강원특별자치도가 글로벌 관광 도시로 도약하는 중요한 분기점"이라며 "강릉시의 공격적인 체류형 관광 정책과 인프라 개선이 데이터와 결합할 때 강원도 전체의 관광 성장을 이끄는 강력한 엔진이 될 것"이라고 말했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

