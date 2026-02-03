호텔, 드라이브스루서 LG제품을…유럽서 B2B 맞춤형 솔루션 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유럽 'ISE 2026'서 솔루션 공개

1184㎡ 규모로, 매장처럼 꾸며

디스플레이 운영·관리 플랫폼 활용

LG전자가 유럽 최대 디스플레이 전시회인 'ISE(통합 시스템 박람회) 2026'에서 디스플레이와 소프트웨어, AI(인공지능) 기술을 결합한 B2B(기업 간 거래) 고객 맞춤형 솔루션을 대거 공개한다.

LG전자는 현지시간 3일부터 나흘간 스페인 바르셀로나에서 열리는 ISE 2026에 1184㎡ 규모의 전시관을 마련하고 '디스플레이 너머의 솔루션(Solutions Beyond Displays)'을 주제로 전시를 진행한다. 전시관은 호텔, 관제실, 미팅룸, 학습공간, 드라이브스루 등 다양한 상업 환경을 실제 공간처럼 구현하고, 각 공간 특성에 맞춘 상업용 디스플레이 제품과 솔루션을 제시하는 데 초점을 맞췄다.

호텔 콘셉트 공간에서는 운영자와 고객을 동시에 고려한 토털 솔루션을 선보이며, 안정성과 보안이 중요한 관제실에는 통합 보안시스템 'LG 쉴드(LG Shield)'를 적용했다. 학습공간에서는 AI 기능을 탑재한 전자칠판을 활용한 교육 솔루션을 소개하고, 드라이브스루 존에서는 외부 충격과 환경 변화에도 안정적으로 작동하는 디스플레이를 구현했다.

LG전자는 다양한 K-브랜드와 협업해 전시 공간을 실제 매장처럼 구성했다. LG생활건강의 럭셔리 브랜드 '더후', 파리바게뜨, 오로라월드의 '팜팔스', 복순도가, 삼양식품, 한국관광공사 등이 참여해 K-먹거리·뷰티·콘텐츠의 경쟁력을 알린다. 관람객들은 스탠바이미, 키오스크, 투명 올레드, E-페이퍼 등 LG전자의 상업용 디스플레이를 실제 매장 환경에서 체험할 수 있다.

LG전자가 스페인 바르셀로나에서 현지시간 3일 개막한 ISE 2026에 참가해 B2B 고객 맞춤형 솔루션을 대거 공개한다. LG전자.

또 상업용 디스플레이 운영·관리 통합 플랫폼 'LG 비즈니스클라우드(LG Business Cloud)'를 기반으로 'LG 커넥티드케어(ConnectedCare)', 'LG 슈퍼사인(LG SuperSign)', 'LG 사운드캐스트(LG SoundCast)' 등 소프트웨어 솔루션도 소개된다. '더후' 매장 콘셉트 공간에서는 노트북 한 대로 다수 매장의 사이니지를 통합 관리하고 에너지 사용량까지 확인할 수 있는 LG 커넥티드케어를 체험할 수 있다.

LG전자는 출시를 앞둔 초고화질 마이크로 LED(발광 다이오드) 사이니지 'LG 매그니트(MAGNIT)'와 초저전력 디스플레이 'E-페이퍼'도 공개했다. LG 매그니트는 설치 편의성과 운영 안정성을 강화했고, E-페이퍼는 종이 같은 질감과 낮은 전력 소모가 특징이다. 17.8㎜ 두께의 슬림한 디자인으로 설계됐으며 가장 얇은 부분은 8.6㎜에 불과하고 무게는 3㎏ 수준으로 손쉽게 이동·설치할 수 있다.

한편 전시관 입구에는 가로 4.2m, 세로 5.6m 규모의 3면 LED 타워와 총 52.5m 길이의 투명 매쉬 LED를 활용한 초대형 미디어 파사드를 설치돼 LG전자 상업용 디스플레이의 기술력을 느낄 수 있도록 했다.





박형세 LG전자 MS(미디어엔터테인먼트솔루션)사업본부장 사장은 "제품 경쟁력에 더해 차별화된 고객가치를 제공하는 소프트웨어 솔루션 역량을 지속 강화해 상업용 디스플레이 시장에서 선도적 입지를 다져 나갈 것"이라고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

