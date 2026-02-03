[클릭 e종목]“제일기획, 경쟁력 기반의 꾸준한 성장”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성증권은 3일 제일기획에 대해 목표주가를 2만5000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

최민하·강영훈 삼성증권 연구원은 이날 보고서에서 "성장 사업에 대한 역량 강화를 통해 안정적 성과 확대를 지속할 전망"이라며 "지난해 전환사채 평가 손실, 외환 손실 등 영업 외 일회성 비용이 발생했던 점을 고려하면 연결 순이익 증가율은 영업이익 대비 더 클 것으로 예상된다"고 밝혔다.

4분기 매출총이익은 4,853억원으로, 영업이익은 904억원으로 낮아진 시장 눈높이에 부합했다. 디지털 부문 등 역량 강화를 위한 인력 투자가 연중 지속되면서 전년 동기 대비 인건비 증가는 이어졌으나 기타 판관비 등을 효율적으로 통제해 매출총이익 대비 영업이익률은 18.6%로 개선됐다.





제일기획은 올해 실적 가이던스로 '매출총이익 5% 성장, 매출총이익 대비 영업이익률 전년 수준(18%) 방어'를 제시했다. 성과 측정이 가능한 플랫폼 기반의 성장 부문을 중심으로 사업 영역을 지속 확대하고, 광고주의 매출과 직접 연동되는 성과 기반 보상 구조의 미대행 마케팅 영역으로의 진출을 가속화할 계획이다.





