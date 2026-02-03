트럼프 "이란과 대화" 국제유가 급락…WTI 4.7%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이란 긴장 완화 기대감 작용

美 전력 철수 전까지 긴장 유지

미국과 이란의 핵협상 재개 움직임에 국제유가가 일제히 급락했다. 양국간 전쟁 가능성이 다소 낮아지면서 유가 급등에 대한 우려가 해소됐기 때문으로 풀이된다. 다만 이란 인근으로 집결 중인 미국의 군사전력은 아직 남아있어 군사적 긴장감은 한동안 계속 유지될 것으로 전망된다.

2일(현지시간) 서부텍사스산원유(WTI)는 전장대비 4.71% 하락한 배럴당 62.14달러에 마감됐다. 북해산 브렌트유는 한국시간 오전 7시30분 기준 전날보다 3.68% 빠진 66.77달러에 거래되고 있다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 플로리다주 마러라고 리조트에서 가진 기자회견에서 "이란과 진지하게 대화하고 있다"며 "합의에 이르길 기대한다"고 말했다. 해당 발언 이후 미국과 이란의 고위급 회담이 오는 6일 튀르키예의 이스탄불에서 개최될 예정이란 보도가 나오면서 양국간 군사적 충돌 우려가 크게 해소됐다.

이란 정부도 미국과 회담을 갖는다고 밝혔다. 이날 이란 파르스통신은 정부 소식통의 말을 인용해 "페제시키안 대통령이 미국과의 회담 개시를 명령했으며, 양국은 핵 현안에 대한 회담을 가질 예정"이라고 전했다.

하지만 미국이 중동으로 파견한 군사 전력이 계속 증강되고 있어 군사적 긴장감이 완전히 해소되긴 어려울 것으로 보인다. BBC에 따르면 앞서 미국 정부는 항공모함인 에이브러햄 링컨호를 비롯해 구축함 8척 등 항모전단을 중동지역에 급파했다. 이란 공격에 대비하기 위해 중동 전역에 집결한 병력은 5만명 이상으로 추산된다고 BBC는 밝혔다.





양국간 충돌 가능성이 남아있는만큼 국제유가도 미국과 이란의 외교적 상황에 따라 다시 반등할 가능성이 제기되고 있다. 원자재 거래 전문기업인 스파르타커머디티스의 닐 크로스비 분석가는 월스트리트저널(WSJ)에 "트럼프 대통령이 이란과 협상을 시사했지만 미국의 군사력 증강은 계속되고 있다"며 "아직 트럼프 행정부의 정확한 의도를 파악하기 어려우며 협상과 대결 중 어느 쪽이 시장을 주도할지는 좀더 지켜봐야할 것"이라고 설명했다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

