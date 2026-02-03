사천시, 설 맞이 특별 프로모션 상품권 구매 한도 상향

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설 맞아 구매 한도 40만원→70만원 확대

10% 할인 4928개 가맹점서 사용 가능

경남 사천시는 설 명절을 앞두고 고향을 찾는 방문객과 시민들을 위해 2월 한 달간 사천사랑 상품권의 구매 한도를 상향한다고 3일 밝혔다.

이번 특별 프로모션은 기존 1인당 구매 한도 40만원(모바일 20, 지류 20)에서 70만원(모바일 40, 지류 30)으로 30만원 상향된다.

사천사랑 상품권 2026년 발행예정액은 총 200억으로 할인율은 10%이며 관내 4928개 가맹점에서 사용할 수 있다.

판매처는 모바일 사천사랑 상품권은 '지역 상품권 chak' 앱을 통해 구매할 수 있으며, 지류 상품권은 농협, 수협 등을 비롯한 판매대행점 46개소에서 판매한다.

시는 이번 사천사랑 상품권의 구매 한도를 상향하는 특별 프로모션으로 소비 진작·내수 촉진 등 지역경제가 활성화될 것으로 기대하고 있다.





박동식 시장은 "설날을 맞아 고향을 찾아오는 방문객과 시민들이 이번 프로모션을 통해 많은 소비와 사천에서 뜻깊은 시간을 가지길 바란다"고 말했다.





