인도네시아에 울려 퍼진 '진주 K-기업가정신' 선포

프레지던트대 앞 'K-기업가정신 로드'

한-인 교류의 상징 공간으로

인도네시아 자카르타에서 2일 K-이니셔티브와 K-문화를 대표하여 'K-기업가정신 로드(K-Entrepreneurship Road)'가 공식 선포되며, 세계가 공감하는 시대정신으로서 '진주 K-기업가정신'의 진가를 널리 알렸다.

이번 선포는 '대한민국 기업가정신의 수도' 진주시가 인공지능, 기후변화, 경제 불확실성 등 전 세계가 직면한 글로벌 과제의 해법으로 인간 중심 공동체 가치를 핵심으로 한 '진주 K-기업가정신'을 지속해서 확산해 온 성과다.

이러한 가치가 인도네시아 현지에서도 깊은 공감대를 형성함에 따라 양국 청년과 기업인들이 함께 미래를 모색하는 상징적 공간으로서 인도네시아 프레지던트 대학교 앞 일원이 'K-기업가정신 로드'로 공식 지정됐다.

진주시 인도네시아에 ‘K-기업가정신 로드’ 공식 선포 현장 사진.

인도네시아 프레지던트 대학교와 자바베카 그룹, 한인 인도네시아 경영학회에서 주관한 이번 행사에는 S.D. 다르모노 자바베카 그룹 회장, 김종헌 재인도네시아 한인회 회장, 한다 아비딘 프레지던트 대학교 총장, 잠히르 이슬라미 인도네시아 내무부 관계자, 이 와얀 딥타 인도네시아 중소기업부 전 차관, 김기찬 세계중소기업학회 회장, 천영길 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 원장(전 산업통상자원부 차관보), 장윤하 재인도네시아 한인 중소기업협의회(KOSA) 회장, 곽원준 숭실대 창업지원단 학장, 강병인 서예가 등 한국과 인도네시아 주요 인사들이 대거 참석해 로드 선포의 의미를 함께 나눴다.

아울러 로드 선포를 기념해 'K-기업가정신 로드의 비전: 글로벌 스타트업 허브'를 주제로 한 김기찬 세계중소기업학회 회장의 특강을 비롯해 중국의 충칭 대한민국 임시정부 청사와 이탈리아 베네치아의 코레르 박물관에 초청된 적이 있는 강병인 서예가의 대형 휘호 퍼포먼스가 펼쳐져 행사의 의미를 더했다.

조규일 시장은 영상 축사를 통해 "K-기업가정신 로드는 단순한 도로가 아니라 한국과 인도네시아 청년들이 함께 꿈꾸고 도전하는 희망의 길"이라며 "진주 K-기업가정신을 미래세대로 확산하는 글로벌 통로이자 양국을 잇는 우정의 상징이 되길 기대한다"라고 밝혔다.

S.D.다르모노 자바베카 그룹 회장은 "이번 K-기업가정신 로드 선포는 한국과 인도네시아의 기업인이 더욱 활발하게 교류할 기회"라며 "K-컬쳐에 음악과 음식에 이어 K-기업가정신이 새로운 콘텐츠로서 활약할 것으로 기대한다"고 전했다.





한편, 인도네시아 프레지던트 대학교는 인도네시아 최고 사립 대학으로 외국인 학생 수가 인도네시아 전역에서 가장 높은 대학이며, 지난 2023년 진주시와 상호 교류를 위한 업무협약을 체결한 것을 계기로 '대한민국 기업가정신'과 'K-문화'를 인도네시아 현지에 확산하는 데 큰 역할을 하고 있다.





