사랑도 일도 시대를 앞서간…'AI 아버지'의 비극적 삶

박병희기자

입력2026.02.03 07:04

연극 '튜링머신'의 이상윤

"기계가 왜 생각을 할 수 없다고 판단하시죠?"


무대 위 사내가 던지는 질문은 묵직하고 도발적이다. 일상화된 인공지능(AI)이 기계도 생각할 수 있는 존재임을 이미 증명한 시대. 불가능하다고 여겼던 상상이 현실이 되면서, 기계가 인간의 상상력을 뛰어넘어 통제 범위를 벗어날 수 있다는 두려움도 생겼다.


질문을 던지는 배우 이상윤도 대사가 품은 무게를 실감한다. "AI가 우리가 하는 이야기를 다 듣고 있다는 사실이 너무 무섭다. 우리가 들으라고 할 때만 듣는게 아니라 늘 듣고 있다는 사실을 알았을 때 '이건 아니다'라는 생각이 들었다."

英수학자 앨런 튜링의 실화…동성애자 이유로 탄압받고 극단적 선택

이상윤이 출연 중인 연극 '튜링머신'은 놀랍게도 제2차 세계대전 직후를 배경으로 한다. 극의 주인공인 영국의 수학자이자 과학자 '앨런 튜링'은 당시 이미 AI의 개념을 제시했다. 튜링은 2차 세계대전 때 기계를 이용해 독일 나치의 암호를 풀어 연합군 승리에 결정적으로 기여한 천재였다. 삶은 비극으로 끝났다. 동성애자라는 이유로 기소되고 사회적 탄압을 받은 끝에 스스로 생을 마감했다. 하지만 컴퓨터과학에 미친 영향력은 절대적이다. 튜링의 사망 현장에는 그가 습관처럼 반씩 나눠 먹던 사과가 있었고, 애플 로고가 이 사과에서 영감을 받았다는 설도 전해진다.


이상윤은 복잡한 인간과 기계의 관계를 다루는 작품이지만, "연극은 결국 사람에 대한 예술"이라고 강조했다. 그는 "수학과 과학은 겉을 감싸는 이야기일 뿐, 그 안에는 한 인간의 삶이 담겨 있다"고 말했다.


그는 튜링을 '시대를 너무 앞서가 외로울 수밖에 없었던 인물'로 해석한다. "역사를 보면 앞서간 선구자들은 돌을 맞기 마련이다. 지능적으로도 보통 사람들과 달랐고, 자신의 성 정체성마저 범죄로 취급되던 시대를 살았다"며 "누구보다 사람들과 함께하고 싶었지만 그러지 못했던, 그래서 매우 고독한 인물이었을 것 같다"고 했다."

"인간과 기계의 관계 다루지만…결국 사람에 대한 이야기"

이상윤은 튜링이 기계에 몰두할 수밖에 없었던 이유도 사람과의 소통에 대한 열망에서 찾았다. 실제로 튜링은 어린 시절 자신과 마찬가지로 천재라 불렸던 크리스토퍼 모컴과 깊은 우정을 나눴다. 하지만 모컴은 요절절했고, 튜링에게 큰 상처로 남았다. 이상윤은 "유일하게 진정으로 소통했던 존재가 모컴이었고, 그 친구에 대한 기억이 결국 기계에 대한 사유로까지 뻗어갔다고 생각한다"며 "기계를 통해서라도 누군가와 교류하고, 계속 연결되고 싶었던 마음이 튜링에게 투영돼 있다"고 해석했다.


이상윤은 올해 데뷔 20년 차를 맞았다. 하지만 연극 무대에 본격적으로 오른 것은 2020년 '라스트 세션'부터다. 이후 '클로저', '세일즈맨의 죽음', '고도를 기다리며를 기다리며' 등에 출연하며 꾸준히 무대 경험을 쌓아왔다. 그는 TV와 영화 등 매체 연기와는 다른 연극 연기를 하면서 "(배우로서) 제 민낯을 더 보게 된다"고 말했다.


"공연을 준비하고 연습을 하면서 배우로서 얼마나 부족했는지 깨닫고 있다. 이렇게 부족한데도 불구하고 그동안 방송에서 어떻게 살아남았는지 놀랍고, 그래서 감사하다는 생각도 든다. 연극을 하면서 부족한 부분들이 조금씩 채워지고 있는 듯한 느낌도 들어서 스스로에 대한 자신감도 조금씩 생기고 있다."




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
