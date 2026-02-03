성수 삼표레미콘 부지, 79층 미래업무지구로 탈바꿈 ‘눈앞’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6000억 규모 공공기여

교통체계 개선, 유니콘 창업 허브 조성

옛 삼표레미콘 공장 부지가 모든 행정 절차를 마무리하고 글로벌 미래업무지구 조성을 위한 본격적인 사업 실행 단계에 들어간다. 서울시는 사전협상을 통해 확보한 공공기여 6000억 원을 활용해 성수 일대 교통 문제를 해소하고, 스타트업 스케일업을 지원한다는 계획이다.

성수 글로벌 미래업무지구 조감도. 서울시 제공.

3일 서울시에 따르면 성동구 성수동1가 683번지 일대 '서울숲 일대 지구단위계획구역 및 삼표레미콘 특별계획구역 세부 개발계획'을 오는 5일 결정·고시한다. 이번 결정고시는 지난 2022년 레미콘 공장 철거 이후 서울시와 사업자가 사전협상을 통해 마련해 온 개발계획이 지난해 11월 도시건축공동위원회 심의를 거쳐 최종 확정됐음을 의미한다.

지구단위계획에 따르면 해당 부지는 최고 79층 규모로 업무·주거·상업·문화 기능이 결합된 복합단지로 개발된다. 성수 지역의 업무기능 강화를 위해 업무시설 비율은 35% 이상으로 의무화되며, 주거시설은 40% 이하로 제한된다. 이와 함께 상업·문화시설도 함께 조성될 예정이다.

성수 글로벌 미래업무지구 배치도. 서울시 제공.

사전협상을 통해 확보된 공공기여 약 6054억원은 교통·기반시설 확충과 스타트업 지원에 투입된다. 연면적 5만3000㎡(16032평) 규모의 '유니콘 창업허브'를 조성해 성수 일대를 스타트업 성장 거점으로 육성한다는 구상이다. 이 중 2300억원은 ▲동부간선도로 용비교 램프 신설 ▲성수대교 북단 램프 신설 ▲응봉교 보행교 신설 등 지역 교통 여건 개선에 활용된다.

또 서울숲과 부지를 연결하는 입체 보행데크를 설치해 녹지 축 부지를 확장한다. 상부에는 시민에게 상시 개방되는 대규모 녹지와 광장을 조성할 계획이다. 레미콘 공장으로 사용됐던 부지는 연내 토지 정화 작업을 우선 진행하고, 이후 건축심의와 인허가 절차를 거쳐 이르면 연말 착공을 목표로 사업이 추진될 예정이다.





오세훈 서울시장은 "장기간 표류해 온 삼표레미콘 부지가 사전협상제도를 통해 기업·행정·시민 모두가 이기는 해법을 찾고 글로벌 미래업무지구로 거듭나게 됐다"며 "사전협상제도를 서울 전역의 도시 혁신으로 확장해 나가겠다"고 말했다.





이민지 기자

