본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

중증·응급·재활 지역에서 '싹' … 경남도, 공공병원 확충 본격

영남취재본부 이세령기자

입력2026.02.02 23:05

시계아이콘01분 13초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

서부의료원·공공어린이재활병원 건립

경남형 지역 공공의료체계 완성 목표

경상남도가 올해 지역 공공병원 확충을 중심으로 중증·응급·재활이 모두 지역에서 해결하는 의료 구조 전환에 나선다.


경남도는 2일 도청 프레스센터에서 "중증·응급환자나 장기 재활치료가 필요한 도민이 다른 지역으로 이동해야 했던 구조에서 벗어나, 아프면 지역 안에서 치료와 회복까지 이어지는 지역완결형 공공의료체계 구축을 본격적으로 추진한다"라고 밝혔다.


중증·응급·재활 지역에서 '싹' … 경남도, 공공병원 확충 본격 이도완 경남도 보건의료국장이 지역 공공병원 확충 계획에 관해 설명하고 있다. 경남도 제공
AD

도는 먼저 오는 11월 서부의료원 건립 공사에 돌입한다.


서부의료원은 진주시 정촌면 경남항공국가산업단지 3만860.98㎡에 지하 1층, 지상 7층 규모로 지어진다.


18개 진료과목, 300병상을 갖춰, 중증·응급·필수의료와 감염병 대응을 책임지는 서부경남의 지역의료 책임의료기관 역할을 한다.


중증·응급·재활 지역에서 '싹' … 경남도, 공공병원 확충 본격 경남도 서부의료원 투시도. 경남도 제공

도는 보건복지부 및 기획예산처와 협의를 통해 최근 물가 상승률을 반영하고 의료시설 현실 공사비, 감염병 대응에 필요한 음압시설 설치 등을 반영해 총사업비를 기존보다 302억원 늘어난 18801억원으로 확정했다.


도는 공사 기간을 34개월로 잡고 2029년 9월 공사를 마치면 그해 하반기엔 서부의료원을 개원할 수 있을 거라 내다봤다.


중부권 공공병원인 마산의료원은 2028년 6월 착공을 목표로 오는 3월 증축공사를 시작한다.


마산의료원은 이번 증축을 통해 기존 298병상에서 350병상으로 늘어나고 치과, 가정의학과가 신설돼 총 19개 진료과를 갖춘다.


대한적십자사가 운영하는 서북부권 공공병원인 거창적십자병원은 현재 위치에서 거창읍 대평리 일대 거창형 의료복지타운으로 옮겨 신축 개원한다.


2030년께 신축이 완료되면 병상은 91개에서 300개로 늘어나며 진료과 또한 신경외과, 치과, 안과 등이 신설돼 기존 9개에서 18개 과로 확대된다.


도는 올 상반기 거창적십자병원 이전 및 신축 사업에 대한 예비타당성조사 통과를 목표로 거창군과 대한적십자사와 공동 대응 중이며 통과 즉시 설계에 착수할 방침이다.


중증·응급·재활 지역에서 '싹' … 경남도, 공공병원 확충 본격 창원경상국립대학교병원 경남권 넥슨어린이재활병원(경남권 공공어린이재활병원) 입체도. 경남도 제공

경남도는 공공병원 확충과 함께 경남권 공공어린이재활병원 건립에도 힘쓴다.


지난해 초 착공한 '창원경상국립대병원 경남권 넥슨어린이재활병원'은 창원시 성산구 창원경상국립대병원 바로 옆에 50병상 규모로 건축 중이다.


재활의학과, 소아청소년과, 치과 등 3개 진료과와 물리치료, 작업치료, 로봇치료 등 10종 26실의 재활치료실을 갖출 이곳은 올해 12월 준공을 앞두고 있으며 내년 상반기 개원할 예정이다.


도는 이와 함께 한밤중이나 휴일에도 어린이 환자를 치료하는 달빛어린이병원도 확충한다.


오는 3월 양산시에 달빛어린이병원을 새로 지정해 도내 모든 시 단위에 소아 야간·휴일 진료 체계를 구축한다.


또 도내 35개 응급의료기관을 오는 3월 양산에 추가 지정해 총 36개소로 확대한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이도완 보건의료국장은 "이번 공공병원 확충은 병원 하나를 더 짓는 차원이 아니라 지역 안에서 치료, 회복, 재활이 이어지는 의료 구조를 새롭게 구축하는 과정"이라며 "도민이 아프거나 위기 상황에 놓였을 때 멀리 가지 않아도 되는, 경남형 지역 공공의료체계 완성을 목표로 차질 없이 사업을 추진하겠다"고 말했다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

이시각 랭킹 뉴스

23:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기