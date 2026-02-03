유네스코 회의도 '쿠키런'이 뛴다…국가유산청, 데브시스터즈와 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계유산위서 미디어아트 공개

게임 내 'K헤리티지런'도 출시

조길현 데브시스터즈 대표가 지난해 12월 8일 서울 덕수궁 돈덕전에서 열린 '제2회 국가유산의 날' 기념 특별전 '쿠키런: 사라진 국가유산을 찾아서' 언론공개회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

국가유산청은 2일 서울 덕수궁 돈덕전에서 데브시스터즈와 업무협약을 맺고 제48차 유네스코 세계유산위원회의 성공 개최를 위해 협력하기로 했다.

양측은 세계유산위원회 회의 기간에 맞춰 '쿠키런' 지식재산(IP)을 활용한 홍보에 나선다. 국내 세계유산 열일곱 건을 이미지화한 미디어아트를 개발하고, 게임 내에 'K헤리티지런' 테마를 적용한다. 부산 방문객을 대상으로 한 온·오프라인 프로모션도 6월부터 전개한다.





앞서 양측이 지난해 12월 선보인 덕수궁 특별전 '쿠키런: 사라진 국가유산을 찾아서'는 최근 누적 관람객 10만 명을 돌파했다. 뜨거운 호응에 국가유산청은 애초 3월 1일까지였던 전시 기간을 4월 5일까지 연장한다. 전시작 중 데브시스터즈의 후원으로 복원된 '대한국새'는 전시가 끝난 뒤 덕수궁에 기증될 예정이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

