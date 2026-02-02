케데헌 '골든' K팝 최초 그래미 수상…李대통령 "K팝의 새로운 역사 썼다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"더 넓은 무대서 역량 펼치도록 든든히 뒷받침"

"모두가 대한민국의 자랑'

수상 불발, 블랙핑크 로제·캣츠아이 정윤채도 격려

이재명 대통령이 2일 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'이 그래미 어워즈를 수상한 것과 관련해 "우리 아티스트들이 더 넓은 무대에서 역량을 펼칠 수 있도록 앞으로도 든든히 뒷받침하겠다"고 했다.

연합뉴스

이 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 "K팝의 새로운 역사를 썼다. 모든 음악인이 꿈꾸는 세계 최고 권위의 무대에서 이뤄낸 값진 성과에 뜨거운 축하를 전한다"면서 이같이 밝혔다.

이어 이 대통령은 "비록 수상에는 이르지 못했지만, 후보로 이름을 올리며 세계적 경쟁력을 갖추고 있음을 분명히 보여준 블랙핑크의 로제 님, 캣츠아이 의 정윤채 님께도 응원의 박수를 보낸다"고 썼다.

그러면서 "무엇보다 무대 뒤에서 땀 흘리는 제작진과 관계자분들이 있어 오늘의 성과가 가능했다"며 "여러분 모두가 대한민국의 자랑"이라고 했다.

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제68회 그래미 어워즈 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media) 부문을 수상했다고 그래미 시상식 측이 1일(현지시간) 밝혔다.

이번 수상으로 곡 작업에 참여한 이재(EJAE), 테디, 24, 아이디오(이유한·곽중규·남희동) 등은 K팝 작곡가, 프로듀서로서 최초의 그래미 수상자라는 기록을 세웠다. 과거 음악 엔지니어나 한국계 미국인이 상을 받은 적은 있으나 K팝 창작진이 직접 수상자로 이름을 올린 건 이번이 처음이다.

'골든'은 영화 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'가 부른 곡으로, K팝 가운데 처음으로 미국 빌보드 '핫 100' 1위와 영국 오피셜 싱글 차트 1위를 동시에 휩쓸며 세계적인 신드롬을 일으켰다.





한편 기대를 모았던 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문에서는 블랙핑크 로제의 '아파트'(APT.)와 캣츠아이의 '가브리엘라'가 후보에 올랐으나, 영화 '위키드' OST를 부른 신시아 에리보와 아리아나 그란데에게 수상이 돌아갔다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

