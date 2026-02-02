본문 바로가기
“정치는 사람을 잇는 기술”…김규학, 북콘서트서 ‘연대의 시대정신’ 제시

영남취재본부 권병건기자

입력2026.02.02 20:39

출판기념회 넘어 시민 공론장으로 확장
“혁명보다 협치, 갈등보다 연결이 지역의 미래 경쟁력”

지역 정치 현장에서 '생활밀착형 의정'과 '협치'를 강조해 온 김규학 전 대구시의원이 출판기념 북콘서트를 통해 정치의 본질을 다시 묻는 메시지를 던졌다.

“정치는 사람을 잇는 기술”…김규학, 북콘서트서 ‘연대의 시대정신’ 제시 혁명이 아닌 연대가 답김규학, 북콘서트서 ‘생활정치의 힘’ 강조
김 전 의원은 최근 열린 북콘서트에서 "세상을 바꾸는 건 거대한 혁명이 아니라 일상의 연대"라며 "정치는 이념 대결이 아니라 사람을 연결하는 사회적 기술이어야 한다"고 밝혔다.


이날 행사는 통상적인 출판기념회 형식을 벗어나 저자 강연과 토크콘서트, 시민 질의응답이 결합된 참여형 프로그램으로 진행됐다. 지역 정치권 인사와 시민, 청년, 사회단체 관계자 등 각계각층이 한자리에 모여 지역 현안을 놓고 자유롭게 의견을 나누며 '공론의 장'을 만들었다.


김 전 의원은 의정 활동 경험을 소개하며 "정치가 갈등을 증폭시키는 순간 시민의 삶은 더 팍팍해진다"며 "문제를 해결하는 정치, 함께 답을 찾는 정치가 지역사회의 신뢰를 회복하는 길"이라고 강조했다.


이어 "지방자치는 행정 주도가 아니라 시민 참여가 핵심"이라며 "행정과 의회, 시민사회가 수평적으로 협력하는 구조가 갖춰질 때 지역 경쟁력도 함께 높아진다"고 덧붙였다.


토크콘서트에서는 청년 일자리, 지역경제 활성화, 풀뿌리 민주주의, 지방의회의 역할 등 다양한 의제가 오갔다. 참석자들은 직접 질문을 던지며 정책 방향을 제안했고, 김 전 의원은 현장 사례를 바탕으로 해법을 제시하며 진솔한 소통을 이어갔다.


참석 시민들은 "정치인의 일방적 메시지가 아니라 생각을 나누는 자리였다"며 "정치가 생활과 연결돼 있다는 점을 실감했다"며 긍정적인 반응을 보였다. 이번 북콘서트는 '세 과시' 중심의 정치 행사 관행을 넘어, 정책과 철학을 공유하는 시민 참여형 플랫폼으로 기능했다는 평가를 받는다.


“정치는 사람을 잇는 기술”…김규학, 북콘서트서 ‘연대의 시대정신’ 제시 “갈등 정치 끝내고 협력의 시대 열어야”

정치가 멀어질수록 지역은 약해진다. 반대로 정치가 시민 곁으로 다가설 때 공동체는 단단해진다. 김 전 의원이 제시한 '연대'는 구호가 아니라 시대적 과제다. 분열과 진영 논리가 지배하는 지금, 지방정치가 다시 신뢰를 얻기 위한 해법은 결국 협력과 공감에서 시작될 수밖에 없다. 이날 북콘서트는 그 가능성을 보여준 작은 실험이자, 지역 정치가 나아갈 방향을 제시한 상징적 장면이었다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

