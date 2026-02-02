고성군, 군(軍) 소음 피해지역 보상금 신청 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원 고성군이 군 사격장 소음으로 인한 주민들의 피해를 보상하고자 2일부터 27일까지 군 소음 대책 지역에 대한 보상금 신청을 접수한다.

고성군청 전경. 고성군 제공

AD

보상금 지급 대상은 국방부가 지정한 군 소음 대책 지역에 지난해 주민등록을 두고 실제 거주한 주민이다. 지난해 보상 기간(2020년 11월 27일~2024년 12월 31일)에 해당함에도 신청하지 못한 주민 역시 올해 신청이 가능하나, 지연 이자는 지급하지 않는다.

고성군의 군 소음 대책 지역은 총면적 122.64㎢로, 지난 22일 국방부 고시에 따라 현내면 마차진리가 추가 지정되었다. 대상 여부는 국방부 군 소음 포털 누리집에서 거주지 주소를 입력해 확인할 수 있다.

보상금을 신청하고자 하는 주민은 관할 읍·면 행정복지센터 또는 고성군청 총무행정관을 방문해 접수하거나 등기우편 및 온라인으로 접수하면 된다. 온라인 신청은 '정부24' 누리집에서 '군소음 피해보상금 지급 신청'을 검색해 행정기관 방문 없이 신청할 수 있다.





AD

한편, 고성군은 소음 대책 지역 주민에게 보상금 신청 안내문을 발송하고, 오는 5월 말 보상금을 확정한 뒤 8월 말 지급할 계획이다.





고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>