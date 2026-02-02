무안군 남악 건강생활지원센터, 건강지도자 간담회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 건강문제 공유·주민 협력 강화

무안군 남악건강생활지원센터가 지도자 22명이 참석한 가운데 간담회를 개최하면서 주민 주도의 건강증진 활동을 모색했다. 무안군 제공

전남 무안군 남악 건강생활지원센터는 지난달 30일 센터 내에서 건강지도자 22명이 참석한 가운데 건강지도자 간담회를 개최했다.

군에 따르면 이번 간담회는 지역 내 주요 건강 문제를 함께 살펴보고, 주민 주도의 건강증진 활동 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 간담회에는 지역 현장에서 활동 중인 건강지도자들이 한자리에 모여 그동안의 활동 경험을 공유하고, 주민과의 소통 방안과 향후 역할에 대해 의견을 나누는 시간을 가졌다.

간담회에서는 센터 조직과 인력 구성에 대한 소개를 시작으로 2025년 남악 건강생활지원센터 운영 현황을 공유하고, 2026년 센터 운영 방향과 중점 추진 과제에 대해 논의가 이어졌다.

송미영 무안군보건소장은 "건강 문제는 행정의 노력만으로 해결되기보다 주민과 함께할 때 지속 가능한 변화가 가능하다"며 "앞으로도 건강지도자들과 긴밀히 협력해 지역 건강 수준 향상을 위해 꾸준히 소통해 나가겠다"고 말했다.





남악 건강생활지원센터는 이번 간담회를 계기로 정기적인 만남을 이어가며, 현장 중심의 건강사업을 추진하는 한편 주민이 체감할 수 있는 건강생활 실천 문화 조성에 힘쓸 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자

