하나은행, 서울 소상공인에 3750억 금융지원…서울신보와 MOU

하나은행이 서울 지역 소상공인을 위해 총 3750억원 규모의 금융지원에 나선다.

이호성 하나은행장(오른쪽)이 2일 오후 서울 을지로 하나은행 본점에서 최향도 서울신용보증재단 이사장과 '서울시 경제 활성화 및 포용금융 실천을 위한 업무협약'을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공

하나은행은 서울신용보증재단과 '서울시 경제활성화 및 포용금융 실천을 위한 업무협약'을 2일 체결했다. 이번 업무협약은 경기 침체로 어려움을 겪는 서울 소재 소상공인을 지원하고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위한 포용금융의 일환이다.

하나은행은 300억원의 보증 재원을 서울신용보증재단에 특별 출연해 총 3750억원 규모의 금융지원을 실시한다. 하나은행 영업점과 서울신용보증재단 종합지원센터 간 1대1 상호결연을 맺어 경영위기를 겪고 있는 소상공인도 직접 발굴하기로 했다. 1호점인 하나은행 공덕동지점과 서울신용보증재단 마포종합지원센터다.

아울러 기존 정책자금대출과 고금리 대출을 이용 중인 손님도 대출한도 및 금리 혜택을 받을 수 있는 소상공인 특화 보증부대출 상품도 공동 개발한다. 소상공인의 금융 접근성을 높이기 위해 하나은행과 서울신용보증재단의 모바일 앱에 보증신청부터 대출까지 원스톱으로 업무 처리가 가능한 '원패스'도 구축할 계획이다.





이호성 하나은행장은 "이번 업무협약은 단순한 자금 지원을 넘어 지역경제의 근간인 소상공인들이 현장에서 직접 체감할 수 있는 실질적인 금융지원책 마련에 있다"며 "양사의 상호협력이 금융의 사회적 책임을 실천하는 모범사례로 자리매김할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

