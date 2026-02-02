광주보훈청, 2월 우리고장 위대한 대한인 '기삼연 의병장'

2026년 2월 '우리고장 위대한 대한인' 포스터. 광주보훈청 제공

광주지방보훈청은 2026년 2월 '우리고장 위대한 대한인'으로 독립운동가 기삼연 의병장을 선정했다고 2일 밝혔다.

기삼연 선생은 1851년 전남 장성군에서 태어나, 호남의 대표적인 유학자인 기정진에게 학문을 배우며 성장했다. 선생은 어려서부터 학문과 더불어 병법을 함께 익히며 나라를 위한 실천적 지식인의 길을 준비했다.

1895년 명성황후 시해 사건과 단발령이 내려지자, 기삼연 선생은 광주 일대에서 의병을 일으켜 외세의 침략과 국권 침탈에 맞선 항일 투쟁의 선두에 섰다. 이후 1907년에는 전남 영광 수연산에서 다시 봉기해 각지의 의병을 규합하고 연합의병 지휘부인 '호남창의회맹소'를 결성했다. 선생이 주도한 의병부대는 법성포를 탈환하며 호남 지역 항일 의지를 크게 고양시켰다.

1908년 기삼연 선생은 일본군에 붙잡혀 광주에서 순국했으나, 그의 희생은 오히려 더 많은 의병을 일으키는 불씨가 돼 호남 의병 투쟁의 상징으로 남았다.





광주지방보훈청은 "기삼연 선생은 의병장으로서 호남 항일운동을 이끈 대표적 인물"이라며 "선생의 숭고한 나라사랑 정신과 희생정신을 지역사회와 미래세대에 널리 알리기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





