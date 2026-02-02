서해해경청, 설 명절 앞두고 성수품 밀수·부정유통 특별단속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2~20일 3주간 진행…불법 유통 '무관용'



서해지방해양경찰청 청사 전경. 서해해경 제공

서해지방해양경찰청은 설 명절을 맞아 제수·선물용 수산물 등 국민 먹거리의 안전을 확보하고 소비자 알권리를 보장하기 위해 2일부터 20일까지 3주간 성수품 밀수·부정 유통에 대한 특별단속을 실시한다.

이번 단속에는 서해해경청 산하 5개 소속서(군산·부안·목포·완도·여수)가 참여해 '농·수·축산물 밀수 및 부정 유통 행위', '원산지 둔갑 판매', '매점매석 등 사재기로 인한 유통 질서 교란', '유통기한이 지난 폐기 대상 식품 판매 행위' 등을 중점 점검한다.

단속 대상은 전국 수입·유통업체를 비롯해 유명 수산시장, 온라인 쇼핑몰, 대형마트 등으로, 설 명절을 앞두고 거래가 급증하는 유통망 전반이 포함된다.

특히 항만을 이용한 대규모 기업형 밀수, 수입 수산물의 원산지 허위 표시, 불량식품의 조직적 유통 등 악덕 업체에 대해서는 무관용 원칙을 적용해 관련자 전원을 엄정 사법처리할 방침이다.

수산물품질관리원과 지자체 등 관계기관과의 합동 점검도 병행한다.





백학선 서해지방해양경찰청장은 "설 명절 전후 불법 농·수산물 유통을 철저히 차단해 국민 먹거리 안전 확보에 최선을 다하겠다"며 "위반 행위를 발견할 경우 가까운 해양경찰서로 적극 신고해 달라"고 당부했다.





