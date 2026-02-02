강원교육연수원, 2026년 신규교사 353명 대상 임용 전 직무연수 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원특별자치도교육청교육연수원(원장 민섭)은 2일부터 26일까지 약 4주간 강원특별자치도 신규교사 임용 전 직무연수를 실시한다.

강원특별자치도교육청교육연수원, 유·초·중등 신규교사 임용 전 직무연수 운영. 강원도교육청 제공

연수는 2일부터 13일까지 공립 유치원·초등·특수(유·초)교사를 대상으로, 10일부터 26일까지는 중등·특수(중등)교사 대상으로 나누어 운영한다.

신규교사 임용 전 직무연수는 2026년 강원특별자치도 교사 임용 후보자 선정 경쟁시험의 최종 합격자인 유치원 교사 29명, 초등학교 교사 120명, 특수교사 11명, 중등 교과교사 155명, 보건·영양·사서·전문상담교사 38명 등 총 353명을 대상으로 실시한다.

교육감의 특강과 응원 메시지 전달로 시작하는 이번 연수에서는 신규교사의 현장 적응력을 높이고, 수업 전문성과 학생 생활교육 역량 강화를 돕는 프로그램을 제공할 예정이다.

연수 프로그램은 △강원교육 정책의 이해 △교사의 길, 사명감을 세우다 △기초기본학력을 책임지는 교육 △배움의 힘을 키우는 교육 △더 나은 학교를 위한 교육활동 보호 △마음의 힘을 채우는 교육 △선배교사가 들려주는 학교 이야기 등을 주제로 진행된다.





민섭 원장은 "이번 연수를 통해 신규 교사들이 학교 현장에 보다 가까이 다가서는 첫걸음이 되길 바란다"며 "늘 배우고 성장하는 자세로 더 나은 강원교육 실현을 위해 동행하는 교사가 되길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

