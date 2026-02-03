본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'백종원 리스크' 극복한 더본코리아…'K-푸드' 열풍 합류

임혜선기자

입력2026.02.03 07:59

시계아이콘01분 47초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

더본코리아 올해 신사업 확장 고삐
'오너리스크' 딛고 해외 시장 주력
'빽다방' 미국·일본 진출…소스 사업 본격화

지난해 오너 리스크와 실적 부진으로 어려움을 겪었던 더본코리아가 올해 사업 확장에 고삐를 죈다. 내수 외식 시장의 성장 한계를 넘어 해외 시장과 신사업으로 무게중심을 옮기겠다는 구상이다. 회사 안팎에서는 올해가 성장 방향을 가를 분기점이 될 것이란 전망이 나온다.


3일 외식업계에 따르면 더본코리아는 올해 해외 사업을 핵심 성장축으로 삼고, 마스터 프랜차이즈 방식을 통한 매장 확대와 글로벌 기업간거래(B2B) 소스 사업을 동시에 추진한다. 단순히 해외 점포 수를 늘리는 데 그치지 않고 소스·레시피·조리 컨설팅을 결합한 사업 모델로 글로벌 한식 시장을 공략하겠다는 전략이다.


'백종원 리스크' 극복한 더본코리아…'K-푸드' 열풍 합류
AD

빽다방 들고 미국·일본 진출

현재 더본코리아는 해외 16개국에서 직영점 2곳과 가맹점 157곳 등 총 159개 매장을 운영하고 있다. 미국(43곳), 인도네시아(21곳), 일본(20곳), 필리핀(17곳), 태국(17곳) 등을 중심으로 매장을 늘려왔으며 최근에는 유럽과 오세아니아 지역으로도 진출 범위를 확대하고 있다. 미국에서는 홍콩반점(37곳), 한신포차(5곳), 새마을식당(1곳) 등을 주요 도시를 중심으로 운영 중이다.


올해 해외 전략의 핵심은 빽다방이다. 더본코리아는 커피 브랜드 빽다방을 미국과 일본에 진출시켜 현지 소비자 특성에 맞춘 메뉴와 운영 방식을 적용할 계획이다. 비교적 표준화가 용이한 커피 프랜차이즈의 특성을 활용해 해외 확장 속도를 높이겠다는 계산이다.


글로벌 B2B 소스 사업도 본격화한다. 더본코리아는 'TBK(The Born Korea)' 브랜드로 양념치킨소스, 볶음소스, 김치 양념 분말 등 11종의 소스를 출시했다. 이를 기반으로 해외 유통사와 외식업체를 대상으로 '글로벌 푸드 컨설팅' 사업을 확대 중이다. 소스 공급뿐 아니라 레시피 제안, 원가 관리, 조리 효율화, 품질 인증, 셰프 트레이닝까지 포함하는 방식이다.


독일에서는 1호점 운영을 시작으로 에쉬본 지역에 2호점 개점을 준비 중이다. 독일 내 대형 유통그룹 글로버스가 운영하는 매장과 체코 등 인근 국가로의 확대도 검토하고 있으며 프랑스·영국 등 주요 유럽 리테일 기업과의 협업 가능성도 타진 중이다. 더본코리아는 글로벌 B2B 사업을 통해 2030년까지 해외 매출 1000억원 달성을 목표로 하고 있다.


국내에서는 푸드테크 사업을 새 성장 동력으로 내세웠다. 더본코리아는 계열사 쿡솔루션을 통해 주방 자동화 설비와 외식 솔루션을 올 6월쯤 처음 공개할 예정이다. 반복적인 조리 공정을 자동화해 인건비 부담을 줄이고, 조리 품질의 균일성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 향후 가맹점 적용을 거쳐 외부 B2B 사업으로 확장하는 방안도 검토하고 있다.

'백종원 리스크' 극복한 더본코리아…'K-푸드' 열풍 합류

각종 변수에 작년 적자 전환

조직 쇄신도 함께 진행 중이다. 백종원 대표는 지난해부터 경영 전면에 나서 외부 전문경영인을 영입하고 조직을 재편했다. 지난해 5월 장미선 전 한국맥도날드 가맹사업본부 이사를 가맹본부 외식총괄로, 6월에는 강병규 전 하림산업 부사장을 유통사업본부장으로 영입했다. 빽다방은 별도 조직으로 분리해 브랜드 전문성을 강화했다.


이 같은 전략 전환의 배경에는 지난해 실적 부진이 있다. 더본코리아의 지난해 3분기까지 누적 매출은 2722억원으로 전년 동기(3469억원)보다 줄었고, 영업이익은 264억원 흑자에서 206억원 영업적자로 전환됐다. 지난해 전체 기준으로도 적자를 기록했을 가능성이 크다는 관측이 나온다. 점주 매출 활성화를 위한 상생지원금 435억원 집행과 내수 외식 시장 둔화, 인건비 등 비용 상승이 수익성에 부담으로 작용했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

최근 더본코리아와 백종원 대표를 둘러싼 원산지 표시, 위생, 표시·광고, 수입 절차 관련 의혹은 수사 절차를 거쳐 대부분 정리됐다. '백석된장'과 '낙지볶음' 등 제품의 원산지 표시 의혹은 검찰 단계에서 혐의 없음(불기소)으로 결론이 났고, 풍차그릴 사용, 농약통 분무기 사용, 프레스 철판 사용, 햄 상온 배송 등 위생 관련 사안도 입건 전 조사 후 혐의가 성립하지 않는 것으로 판단됐다. 유튜브 영상에 등장한 튀르키예산 조리 장비의 수입 절차 의혹 역시 불입건 종결됐다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기