LS, 지난해 매출 31.8조원…역대 최대치 기록

매출, 전년比 15.5% 증가

영업익, 2년 연속 1조 상회

LS전선·일렉트릭 등 호실적 영향

LS가 지난해 사상 최대 매출을 달성했다. 인공지능(AI) 열풍 등으로 인한 전력 슈퍼 사이클을 맞아 자회사들이 호실적을 거둔 것이 주효했다는 분석이다.

AD

2일 LS는 지난해 매출 31조 8250억원, 영업이익 1조 565억원을 기록했다고 밝혔다. 매출액은 전년(27조 5446억원) 대비 15.5% 증가하며 사상 최대치를 경신했다. 영업이익은 전년(1조 729억원)보다 1.5% 감소했으나, 2년 연속 1조원을 넘는 데 성공했다.

세전이익과 당기순이익은 각각 6836억원과 4863억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 약 21%, 24% 증가했다.

회사 측은 이 같은 매출 증가세가 AI·데이터센터 산업의 급부상과 에너지 전환에 따른 전력 수요 급증으로 인해 LS전선, LS일렉트릭(LS ELECTRIC), LS엠엔엠(LS MnM) 등 주요 계열사들이 북미, 유럽 등에서 호실적을 거둔 결과라고 분석했다. LS전선, LS일렉트릭은 지난해 3분기 말까지 글로벌 시장에서 약 10조원 이상의 수주 잔고를 확보했다.

LS전선은 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블 등 고부가가치 제품의 수주가 확대되며 매출 및 수익성이 개선됐다. LS일렉트릭 또한 북미 빅테크(대형 정보기술 기업) 데이터센터 전력 시스템과 초고압 변압기를 중심으로 글로벌 사업이 성장하며 매출(4조 9622억원), 영업이익(4269억원) 모두 사상 최대치를 기록했다.

LS MnM도 금속·황산 제품군 수익성 강화 및 전기동 미국 시장 진출 등을 통해 매출액(14조 9424억원), 세전이익(1411억원), 당기순이익(1067억원)이 모두 증가하는 등 호실적을 기록했다.





AD

한편, LS그룹은 향후 5년간 국내와 해외에서 각각 7조원, 5조원 등 총 12조원가량을 투자할 계획이다. 기존 주력 사업인 해저케이블과 초고압변압기 등 전력 인프라 분야 생산능령(CAPA)을 확대하고, 국가첨단전략산업인 배터리·전기차 등 이차전지 소재와 희토류 등 국가 핵심 광물 분야를 신사업으로 육성해 공급망 다변화 및 에너지 안보 강화에도 기여할 예정이다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>