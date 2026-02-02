5대 은행 주담대 1.4조원 줄어…1년 10개월 만에 처음

요구불예금 한달만에 22.5조 감소

지난달 주요 은행의 주택담보대출 잔액이 1년 10개월 만에 처음으로 전월보다 줄어든 것으로 나타났다. 은행 안에 머물던 대기성 자금인 요구불예금은 증시 활황 등의 영향으로 한 달 사이 22조 원 넘게 빠져나갔다.

연합뉴스

2일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 5대 은행의 1월 말 주담대 잔액은 610조 1245억원으로 집계됐다. 이는 지난해 12월 말(611조 6081억원)보다 1조 4836억원 줄어든 수치다. 5대 은행의 주담대 잔액이 전월 대비 감소한 것은 지난 2024년 3월 이후 1년 10개월 만에 처음이. 대출 금리가 오르면서 강력한 부동산 대출 규제가 지속되면서 잔액이 감소한 것으로 풀이된다. 집단대출 역시 전월 대비 약 1조 8000억 원 감소하며 부동산 시장의 관망세를 보여줬다.

전체 가계대출 잔액(765조 8131억원)도 두 달 연속 감소세를 이어갔다. 월간 가계대출 잔액은 2개월 연속 줄어든 것은 2023년 4월 이후 2년 9개월 만에 처음이다. 신용대출도 104조9685억원에서 104조7455억원으로 2230억원 감소했다.





예금 시장에서도 자금 이동이 나타났다. 언제든 꺼내 쓸 수 있는 대기성 자금인 요구불예금 잔액은 1월 말 기준 651조 5379억원을 기록했다. 지난 2024년 7월(-29조 1395억원) 이후 1년 6개월 만에 최대 감소 폭이다. 한 달 만에 22조 4705억원이 급감했다. 통상 1월은 설 명절이나 기업의 연초 자금 집행으로 수신이 줄어드는 시기지만, 이번에는 국내외 증시 상승 기대감에 따른 '투자 대기 자금'의 대거 이탈이 결정타였다는 분석이다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr

