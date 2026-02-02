새마을금고, K-패스 체크카드 신상품 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새마을금고중앙회는 국토교통부 주관 K-패스 사업에 참여해 '새마을금고 K-패스 체크카드'를 출시했다고 2일 밝혔다.

새마을금고 K-패스 체크카드는 정부에서 지원하는 K-패스 환급 혜택과 별도로 전월 이용 실적에 따라 대중교통 이용 금액의 20%를 월간 할인한도 내에서 할인한다. 후불교통 이용 시 할인받을 수 있다.

이 외에도 ▲ 생활교통(철도승차권, 고속버스, 택시 등) ▲ 주유·충전 ▲ 통신비 ▲ 배달 ▲ 온라인쇼핑 ▲ 온라인동영상서비스(OTT) ▲ 커피가맹점 ▲ 생활쇼핑 등 대상 가맹점에서 결제 시 월간 할인한도 내에서 10% 캐시백 혜택을 제공한다.

전월 이용실적 20만원 이상 충족 시 월 할인한도 최대 1만원, 60만원 이상 충족 시 월 할인한도 최대 2만원까지 혜택이 제공되고, 카드 신규 발급 월 포함 2개월은 전월 이용실적에 관계없이 혜택을 누릴 수 있다.

또 다음 달 31일까지 대고객 이벤트도 실시한다. 이벤트 응모자 중 새마을금고 K-패스 체크카드로 누적 30만원 이상 결제한 고객 1000명을 대상으로 추첨을 통해 네이버페이 포인트 쿠폰 3만원권을 지급할 예정이다. 이벤트 응모하기는 가까운 새마을금고, MG더뱅킹 앱, MG카드홈페이지에서 가능하다.





새마을금고중앙회 관계자는 "대중교통을 자주 이용하는 국민들의 생활비 부담을 실질적으로 낮추는 모두의 카드(K-패스) 사업에 동참하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 새마을금고는 회원들에게 많은 혜택을 제공할 수 있는 상품과 이벤트 기획을 통해 지역밀착형 금융기관으로서 지역 균형발전에 기여하겠다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

