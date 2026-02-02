게임위, 이용자 보호·게임물 사후관리 중심 조직 개편

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이용자보호본부 신설·민간 등급 이양 확대

사행성 PC방 등 대응에 사후관리 조직 강화



게임물관리위원회는 확률형 아이템 피해구제센터 신설하고, 불법 게임 사설 서버와 사행성 PC방 등 불법행위에 대응하기 위한 사후관리 조직을 강화한다.

게임물관리위원회 건물 외경. 게임물관리위원회 제공

게임위는 '2026년 업무보고 중점 추진과제'를 본격 이행하기 위해 지난 1일자로 조직 개편을 단행했다고 2일 밝혔다.

우선 확률형 아이템 피해를 본 이용자를 원스톱으로 지원하는 이용자보호본부를 신설했다. 해당 본부는 이용자 피해를 상담·접수하는 피해상담팀, 조사와 구제를 지원하는 피해조사팀, 사후 지원과 제도 연구·예방·교육을 담당하는 피해지원팀 등으로 구성됐다.

이와 함께 사후관리본부 산하 조사관리팀을 현장에 전문화된 현장대응팀과 게임물의 신속 차단을 위한 조사지원팀으로 확대했다. 또 온라인대응팀 업무에 국내 대리인 지정·관리 업무를 추가하고, 주요 현안인 불법 게임 사설 서버에 대한 신속한 차단 중심의 제도 개선 방안을 조속히 마련하기로 했다.

기존의 등급지원본부는 등급지원센터로 축소 개편했다. 지난해 청소년이용불가 PC·비디오 게임에 대한 등급 분류 업무를 민간 이양한 데 따른 것이다. 등급지원센터는 모바일 게임까지 포함하는 2단계 등급 분류 민간 이양을 준비하고, 아케이드·사행성모사게임 등에 대한 등급 분류를 담당한다.

아울러 기존의 정책연구소는 정책법무센터로 개편해 위원회에 산재해 있던 조사연구·법률소송·정책지원 기능을 통합하기로 했다. 교육 조직은 교육정보센터로 개편했다.





서태건 게임위원장은 "이번 조직 개편으로 위원회는 명실상부한 '게임이용자 보호'와 '게임물 사후관리' 조직으로 변하게 된다"며 "현장에서 변화를 체감할 수 있도록 더 다가가는 소통으로 현장의 목소리를 경청해 나가겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

