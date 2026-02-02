르노코리아, 1월 총 3732대 판매…전년 대비 2.2%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

르노코리아가 2026년 1월 한 달 동안 내수 2239대, 수출 1493대로 총 3732대의 판매 실적을 거뒀다고 2일 밝혔다. 전년 같은 기간보다 2.2% 줄었다.

르노코리아는 1월 내수 시장에서 크게 판매량이 뒷걸음질했다. 지난달 내수 실적을 견인한 중형 SUV '그랑 콜레오스' 판매량이 절반 이상 떨어지면서다.

르노 '그랑 콜레오스' 주행 사진. 르노코리아

그랑 콜레오스는 1월 1663대가 판매됐는데, 이는 전월 대비 52.2 감소한 수치다. 지난해 같은 달과 비교해 18.5% 감소했다. 그랑 콜레오스는 출시 후 1년 5개월 동안 국내 시장에서 6만5000대 가까이 판매된 르노코리아의 베스트셀링 모델이다. 넉넉한 실내 공간과 효율적인 연비, 첨단 편의·안전 기능, 뛰어난 차제 안전성 등으로 구매 후 5개월이 지난 고객들에게 95% 이상 만족한다는 설문 평가를 받기도 했다.

쿠페형 SUV '아르카나'는 지난달 369대가 판매됐다. 전월 대비 52.4% 판매량이 감소했지만, 지난해와 비교해 35.7% 증가했다. 아르카나는 1.6ℓ 가솔린 엔진과 아르카나 1.6 GTe가 313대로 약 85%의 판매율을 점했다. 아르카나 1.6 GTe는 개별소비세 인하 가격 기준으로 준중형 세단 가격대인 2300만원부터 만나볼 수 있다.

준중형 전기 SUV '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭(이하 세닉 E-Tech)'은 지난달 207대의 판매 실적을 올렸다. 세닉 E-Tech는 프랑스에서 생산해 국내 시장에 수입 판매하는 모델로 LG에너지솔루션의 87kWh 고성능 NCM 배터리를 적용해 산업부 인증 기준 최대 460㎞ 주행이 가능하다.

르노코리아의 지난 1월 수출은 그랑 콜레오스(수출명 뉴 르노 콜레오스) 977대, 아르카나 516대 등 총 1493대가 선적을 마쳤다.





한편 르노코리아는 세단과 SUV의 특성을 고루 담아낸 E세그먼트 크로스오버 '르노 필랑트'의 계약을 전국 전시장에서 진행하고 있다. 필랑트 전시차도 이번 주부터 전국 전시장에 순차적으로 입고될 예정이며, 고객 인도는 전량 르노코리아 부산공장에서 생산해 오는 3월부터 진행될 계획이다





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

