"정읍에서 제2의 인생을" 2026년 귀농·귀촌 지원사업 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

35세대, 20일까지 모집

정읍시가 귀농·귀촌인의 안정적인 지역 안착을 돕기 위해 주거 환경 개선과 영농 기반 마련을 지원하는 '2026년 귀농·귀촌 지원사업' 참여자를 오는 20일까지 모집한다.

'2025년 귀농·귀촌 지원사업' 참여자를 대상으로 농기계 교육을 하고 있는 모습. 정읍시 제공

AD

이번 지원사업은 농가주택 지원과 영농정착 지원 등 다각적인 혜택을 제공해 귀농·귀촌 초기 단계의 경제적 어려움을 해소하고 안정적으로 지역에 뿌리내릴 수 있도록 돕는데 목적이 있다. 특히 시는 도시민 유치와 지역 활성화를 위해 올해 지원 사업량을 기존 28세대에서 35세대로 확대했다.

신청 자격은 정읍시 외 지역에서 1년 이상 거주하다가 관내 농촌 지역으로 전입한 지 5년이 지나지 않은 귀농·귀촌인이다. 아울러 귀농·귀촌 관련 교육을 40시간 이상 이수해야 한다.

주요 지원 내용을 살펴보면, 우선 농가주택 지원은 가구당 최대 800만원을 기준으로 농촌 주택 신축(설계 포함), 오래된 농가주택 수리(창호, 보일러 교체, 도배, 장판, 지붕 수리 등) 전반적인 주거 환경 개선을 지원한다.

영농정착 지원은 세대 특성에 따라 차등 지급해 실효성을 높였다. 만 65세 이하 귀농인에게는 가구당 최대 1,000만원을 지원하며, 2030 청년 세대에게는 최대 1,500만원, 2030 결혼 세대에게는 최대 2,000만원까지 지원한다. 지원금은 농기계 구입, 저온 저장고 설치, 비닐하우스 신축 등 영농 기반을 마련하는 데 활용할 수 있다.

사업 참여를 희망하는 귀농·귀촌인은 오는 20일까지 거주지 읍·면·동 행정복지센터에 직접 방문해 신청하면 된다. 세부 사항은 귀농·귀촌 통합플랫폼인 '그린대로' 내 정읍시 지자체 관 또는 거주지 행정복지센터에서 확인할 수 있다.





AD

이학수 시장은 "귀농·귀촌인들이 정읍에서 성공적으로 정착하고 새로운 꿈을 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "역량 있는 귀농·귀촌인들의 많은 관심과 적극적인 참여를 기대한다"고 했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>