영천시의회 산업건설위, 2026년 주요업무보고 마무리…“시민 복리 최우선” 당부

슬레이트 처리, 마늘 조직배양, 공설시장 주차난 등

7일간 소관 부서 신규·현안 사업 심도 있게 점검

영천시의회 산업건설위원회(위원장 김상호)가 제250회 임시회 기간인 지난 1월 27일부터 2일까지 진행된 '2026년도 주요업무보고' 청취 일정을 모두 마무리했다.

이번 업무보고에서 위원들은 산업건설위원회 소관 부서의 신규 및 현안 사업을 면밀히 살피며, 시민 생활과 직결된 문제 해결을 위한 지적과 건설적인 대안을 제시했다.

김상호 위원장은 농촌 지역의 고질적 문제인 슬레이트 처리 사업의 철저한 추진을 당부했다.

또한, 경남 창녕군의 사례를 들어 마늘 조직배양의 중요성을 강조하며 영천시 차원의 육성 방안 검토를 요청했다.

이영우 부위원장은 태양광 발전시설 거리 제한 완화 검토를 제안하는 한편, 금호강 둔치 꽃 축제 시 발생하는 쓰레기 문제를 지적하며 환경정비 인력 보충 등 대책 마련을 촉구했다.

우애자 위원은 영농부산물 파쇄 지원 조건의 현실화로 수혜 농민을 확대할 것을 당부했다.

아울러 영천공설시장 주차난 해소를 위해 구 완산동 행정복지센터 앞 팔각정 및 화단 철거를 통한 주차 공간 확보를 요청했다.

김종욱 위원은 공설시장 점포가 창고 등 영업 외 용도로 사용되는 사례를 방지하기 위한 명확한 실태조사를 강조했다.

또한, 청년 정책 수립 시 관내 청년 단체와의 지속적인 소통과 간담회 개최를 주문했다.

이갑균 위원은 화북면 행정복지센터 진입 전 삼거리에 위치한 과속단속 기준(현재 60km) 제한을 강화하기 위한 노인보호구간 연장 관련해 관련 부서간 긴밀한 협의를 요청했다.

더불어 보현산댐 하류공원에서 탐방로까지 약 800m 구간에 대한 산책로 조성의 필요성을 제안했다.

김상호 위원장은 이번 업무보고를 마치며 "영천시의 경제 활성화와 시민 복리 증진을 위한 핵심 사업들을 면밀히 점검하는 소중한 시간이었다"며, "당면한 과제들을 슬기롭게 해결하기 위해 현장의 목소리를 시정에 적극 반영할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





이번 업무보고를 통해 제시된 의견들은 향후 영천시의 주요 정책 추진 과정에 중요한 지표가 될 것으로 전망된다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

