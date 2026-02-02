고창군, 2월 '고창갯벌 이달의 새'로 '흰꼬리수리' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고창군이 2월 '고창갯벌 이달의 새'로 흰꼬리수리(학명 Haliaeetus albicilla)를 선정하고, 겨울철 고창갯벌을 찾는 맹금류의 생태적 가치와 갯벌 생태계 보전의 중요성을 알리는 캠페인을 전개한다.

고창군, 2월 '고창갯벌 이달의 새' 흰꼬리수리 선정 홍보 포스터. 고창군 제공

'흰꼬리수리'는 넓은 날개폭과 강력한 발톱을 지닌 대형 맹금류로, 참수리와 함께 우리나라 해양 생태계를 대표하는 최상위 포식자다. 갯벌과 해안 생태계에서 먹이사슬의 균형을 조절하는 중요한 역할을 하며, 국제적으로는 관심종(LC)이지만 국내에서는 멸종위기 야생생물 Ⅰ급이자 천연기념물로 지정돼 보호받고 있다.

흰꼬리수리는 주로 북동아시아와 극동 러시아 지역에서 번식한 뒤, 겨울철 남하해 우리나라 서해안을 중심으로 월동하는 철새다. 서해안의 갯벌과 간척지, 하구 지역은 흰꼬리수리에게 먹이 섭취와 휴식을 제공하는 핵심 서식지로, 매년 겨울철 관찰이 이어지고 있다.

고창갯벌에서는 갯벌식물원 인근 바위섬 일대를 중심으로 매년 2~3개체의 흰꼬리수리가 꾸준히 확인되고 있다. 육지와 연결된 고창갯벌은 풍부한 먹이자원과 안정적인 휴식 공간을 갖추고 있어, 흰꼬리수리와 같은 대형 맹금류가 겨울을 나기에 적합한 환경을 갖추고 있다.

최근에는 국내 여러 지역에서 흰꼬리수리의 번식 사례도 보고되며, 이 종은 단순한 겨울 철새를 넘어 우리 생태계 내에서 서식 범위를 회복하고 있는 상징적인 종으로 주목받고 있다. 이는 고창갯벌을 포함한 서해안 갯벌 생태계가 안정적으로 보전되고 있음을 보여주는 지표로 평가된다.





나윤옥 고창군 세계유산과장은 "흰꼬리수리와 같은 최상위 포식자가 고창갯벌을 지속적으로 찾는 것은 갯벌 생태계의 건강성을 보여주는 중요한 신호다"며 "앞으로도 세계자연유산 고창갯벌의 생물다양성 보전과 철새 보호를 위한 노력을 지속해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

