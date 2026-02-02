하남시, 기업애로 해결 속도 높인다…AI 기반 기업SOS넷 연계

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 하남시는 기업하기 좋은 도시 조성을 위해 '찾아가는 기업애로 상담'과 AI 기반 '기업SOS넷'을 연계한 온·오프라인 통합 기업지원에 나선다.

하남시청 전경. 하남시 제공

이를 통해 시는 관내 기업의 고충을 현장에서 신속히 해결하고 기업은 온라인을 통해 민원 처리 단계 확인과 실시간 피드백이 가능해져 기업 편의성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

'찾아가는 기업애로 상담'은 2021년부터 관내 기업의 어려움을 선제적으로 해소하기 위해 운영 중인 제도로, 시 관련 부서와 유관기관이 직접 기업을 방문해 현장의 애로사항을 파악하고 맞춤형 해결 방안을 제공한다.

단순 민원은 현장에서 즉시 처리하고, 복합적인 사안은 관련 부서 협의와 제도 개선 건의 등을 통해 단계적으로 해결한다.

'기업SOS넷'은 경기도 내 기업이 행정·경영·규제 등 경영활동 과정에서 겪는 다양한 애로사항을 접수하고, 문제 진단부터 관련 부서 및 유관기관 연계까지 원스톱으로 지원하는 온라인 플랫폼이다.

특히 올해부터는 인공지능(AI) 기술을 도입해 기업 자금 지원, 기업지원사업 안내, 공장 설립 인허가 등 기업 운영 전반에 대한 고충을 언제 어디서나 간편하게 접수할 수 있도록 했다. 관내 기업이 '기업SOS넷'을 통해 애로사항을 접수하면 시 관련 부서와 유관기관으로 즉시 연계돼 보다 신속한 지원을 받을 수 있다.

하남시 관계자는 "현장의 목소리에 귀 기울이며 기업인의 어려움을 적극적으로 해소해 나가겠다"며 "더욱 빠르고 편리해진 기업SOS넷을 적극 활용해 경영상의 부담을 덜 수 있길 바란다"고 말했다.





한편 하남시는 2025년 처음으로 4개 기업에 총 9500만원의 기업 투자유치 보조금을 지원했다. 앞으로도 우수기업 유치와 관내 기업의 안정적인 정착을 위해 지속적으로 지원을 강화해 나갈 방침이다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

