김동석 YU휴먼리더십코스 대표, 영남대에 발전기금 1000만원 기탁

김동석 글로벌평생교육원 YU휴먼리더십코스 대표(기아오토큐 대명점 대표)가 영남대학교(총장 최외출)에 발전기금 1000만원을 기탁했다.

지난 1월 29일 영남대 본관에서 열린 기탁식에서 김동석 대표는 국제개발새마을학과 우수 인재 양성을 위해 사용해 달라며 발전기금을 전달했다. 이날 행사에는 최외출 영남대 총장을 비롯해 국제개발새마을학과 윤상용 학과장, 김정훈, 이재모, 이정주 교수와 YU휴먼리더십코스 김은희, 전용호 강사 등이 참석해 뜻깊은 나눔의 자리를 함께했다.

김동석 대표가 최외출 영남대총장에게 발전기금 1000만원을 기탁하고 있다.

김동석 대표는 개인의 잠재력 개발과 리더십 교육에 대한 오랜 관심을 바탕으로 2007년부터 휴먼리더십코스를 운영해 왔으며, 2024년부터는 영남대학교 글로벌평생교육원에 'YU휴먼리더십코스'를 개설해 수강생들에게 리더십과 소통, 삶의 방향에 대한 교육을 이어오고 있다. 특히 교육을 통한 인재 양성과 사회적 책임을 꾸준히 실천해온 김 대표는 지난해 3월에도 영남대에 발전기금 1000만원을 기탁한 바 있으며, 이번 기탁은 그 인연을 이어가는 두 번째 나눔이다.

김동석 대표는 "배움의 가치를 바탕으로한 나눔이 사회의 긍정적인 변화를 만들어 가길 바란다"며 "다시 한 번 마음을 보탤 수 있어 뜻깊게 생각하며, 학생들이 더 넓은 세상을 향해 나아가는데 의미 있는 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.





최외출 영남대 총장은 "김동석 대표님께서 지난해에 이어 지속적인 나눔을 실천해 주신 데 깊이 감사드린다"며 "기탁해주신 소중한 뜻을 바탕으로 국제개발새마을학과 학생들이 전공 역량과 글로벌 소양을 고루 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원하고, 나아가 인류사회에 공헌하는 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다"고 감사의 뜻을 전했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

