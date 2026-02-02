KGM, 1월 8836대 판매…전년 동월 대비 9.5% ↑

신형 무쏘 출시 효과

KG 모빌리티(KGM)가 지난달 내수 3186대, 수출 5650대를 포함 총 8836대의 차량을 판매했다고 2일 밝혔다.

지난달 출시된 신형 '무쏘' 판매 물량 증가와 함께 수출 상승세가 이어지며 전년 동월 대비 판매량이 9.5% 증가했다.

내수 판매는 계절적 비수기 영향에도 불구하고 무쏘'출시에 힘입어 전년 동월 대비 38.5%, 전월 대비로도 19.8% 증가했다.

지난 1월5일 양산과 함께 본계약을 실시한 무쏘는 현재까지 1123대가 판매됐다.

수출은 5650대로 튀르키예와 스페인, 독일 등으로의 판매가 늘며 지난해에 이어 견조한 상승세를 이었다.

KGM은 튀르키예 시장에 대한 신모델 출시 등 제품 경쟁력 강화와 공격적인 마케팅 전략을 통해 2024년 1만1122대에 이어 지난해 1만 3337대를 수출하는 등 누적 판매 5만대를 돌파하며 상승세를 이었다. 튀르키예는 2024년과 2025년 연이어 KGM 최대 수출국으로 지난해에는 전체 수출 물량의 19%를 차지했다.





KGM은 "계절적 비수기 영향에도 불구하고 신형 무쏘 출시와 함께 수출 상승세가 이어지며 전년 동월 대비 9.5% 증가했다"며 "무쏘 고객 인도가 확대되면 판매 물량은 더욱 늘어날 것인 만큼 생산성 제고는 물론 최고 수준의 품질을 갖춘 제품 생산을 통해 고객 신뢰에 보답할 것이다"라고 말했다. 이어 "내수 물량 확대를 위한 공격적인 시장 대응과 함께 상승세를 잇고 있는 글로벌 시장 공략 강화를 통해 올해 판매 물량을 더욱 늘려나갈 것"이라고 덧붙였다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

