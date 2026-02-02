송언석 "개헌 기정사실화 禹의장 유감…12·3, 내란여부 아직"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

송언석 국민의힘 원내대표는 2일 "헌법개정을 기정사실로 하는 듯한 우원식 국회의장의 발언에 대해 유감을 표명한다"면서 "왜 지금 개헌을 해야 하는지 납득하기 어렵다"고 말했다.

송 원내대표는 이날 2월 임시국회 개원식 직후 국회 예산결산특별위원회 회의장에서 열린 의원총회서 "관세 협상을 엉망으로 처리해 환율이 급등했고, 고물가로 국민들은 신음하고 있다. 부동산 대책은 하나도 제대로 작동하지 못하게 엉터리로 내놓아 서울에서 집 없는 서민과 청년들에게 사실상 '서울 추방령'을 내린 것이나 다름없는 상황인데 갑자기 개헌이 무슨 말인지 이해되지 않는다"면서 이같이 밝혔다.

우 의장은 이날 개원식에서 개헌을 통해 5·18 민주화운동 정신의 헌법전문 수록, 국회의 비상계엄 승인권 등을 헌법에 담아야 한다고 밝힌 바 있다.

또 송 원내대표는 우 의장이 12·3 비상계엄과 관련해 '내란'이란 언급을 한 데 대해서도 "아직 1심 판결도 나지 않은 상황"이라며 "비상계엄은 잘못이지만, 그것이 내란인지 여부는 아직 사법부의 결정이 나지 않은 사안이다. 이를 기정사실로 하면서 개헌하자는 부분에 대해선 이해할 수 없다고 말씀드린다"고 했다.

송 원내대표는 아울러 "대한민국 헌법은 연성 헌법이 아니라 경성 헌법으로, (개정을 위해선) 정말 오랫동안 연구하고 검토·논의·토론해서 합의 이뤄내고 국회 투표와 국민투표라는 큰 노력이 필요한데 왜 헌법을 가볍게 여기는지 동의할 수 없다"면서 "매우 유감"이라고 전했다.





송 원내대표는 "더불어민주당이 법왜곡죄, 대법관 증원, 4심제 도입 등 사법 파괴 악법들을 2월 임시국회에서 처리하겠다고 공언했다. 교섭단체 대표연설이 끝난 이후 이번 주 목요일 본회의를 일방적으로 열어 이를 강행처리 할 수도 있단 의지 표명으로 읽힌다"면서 "이 법은 대한민국의 사법 시스템을 완전히 붕괴시키는 법으로 경우에 따라서는 의원들의 총의를 모아 끝까지 투쟁해야 한다고 말씀드린다"고 했다.





